77% des Français estiment que la justice n'est pas assez sévère, selon un sondage

Un récent sondage commandé par le média BFMTV dévoile l'opinion des Français sur la justice, et celle-ci n’est pas positive.

La justice est-elle trop laxiste ? C’est en tout cas ce que pensent certains Français ayant participé à un récent sondage réalisé par Elabe pour le média BFMTV.

Publiée ce mercredi 19 novembre, cette nouvelle étude porte sur les Français et la sécurité. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nos concitoyens se montrent très critiques envers la justice.

Les Français jugent les peines trop souples

Selon les données dévoilées, 77% des sondés considèrent que les peines prononcées ne sont pas assez sévères.

Pour aller plus loin, 90% des Français ont l’impression que les délais sont trop lents, tandis que 82% des participants estiment que les peines prononcées sont « partiellement ou rarement exécutées ».

Enfin, 67% des personnes interrogées pensent que les conditions de détention dans les établissements pénitenciers sont « trop souples ».

Nos confrères précisent que ce constat figure dans « toutes les catégories de population et électorats ».

Néanmoins, le point de vue sur les conditions de détention divise parmi les électeurs du Nouveau Front populaire puisque 43% d’entre eux les jugent « trop souples » et 27% les trouvent « trop dures ».

La justice n’inspire plus confiance

Toujours selon le sondage, moins d’un Français sur deux (45%) a confiance en la justice. Le site d’information rappelle que ce nombre a « augmenté de sept points sur les deux dernières années ».

Par ailleurs, 81% des participants estiment que la parole des juges et des magistrats « n’est pas respectée ».

En revanche, les Français accordent une plus grande confiance à d’autres institutions, comme l’armée (85%), la gendarmerie (82%) et la police (78%).

« Pour répondre aux enjeux de sécurité, l’opinion appelle à plus de fermeté et de présence policière », résume le cabinet d’études et de conseil.

Dans le détail, 57% des Français souhaitent durcir la justice des mineurs. 90% d’entre eux aimeraient renforcer la présence policière sur le terrain. 81% des sondés veulent renforcer les actions sociales dans les quartier en difficulté.

