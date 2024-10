Un homme souffrant de TDAH révèle cette habitude spécifique qui indique que vous êtes atteint de ce trouble

Eric Zink prodigue ses conseils sur la santé mentale et dévoile l’habitude qui signale peut-être que vous souffrez de trouble de l’attention.

En France, on estime que 2 millions de personnes, enfants et adultes, sont atteintes de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), indique le site info.gouv.fr dans un rapport datant de juin 2022. Le nombre pourrait grimper si l’on compte toutes les personnes qui n’ont jamais été diagnostiquées.

Comme l’explique le site du gouvernement, le TDAH « est caractérisé par l’association de trois symptômes dont l’intensité et la manifestation varient selon chaque personne ». Ces symptômes se caractérisent par « une attention non soutenue, fluctuante, accompagnée ou non de troubles comportementaux comme l'impulsivité ou l'hyperactivité motrice ».

Pour faire simple, il s’agit d’un trouble de l’attention qui peut être handicapant pour ceux qui en souffrent. Sur TikTok, Eric Zink, alias Mr Impulsive, donne des conseils pour lutter contre les maladies mentales. Selon lui, il existe une habitude qui caractérise les personnes souffrant de TDAH.

Cette habitude est caractéristique des personnes souffrant de TDAH

Crédit photo : Andrii Lysenko/ iStock

Eric Zink qualifie cette habitude d'« auto-sabotage » et serait « très courante » chez les personnes atteintes. D’après lui, on ne prête pas suffisamment attention à cette habitude que l’on rationalise en se persuadant que c’est parce que nous « passons toute la journée à faire des choses pour les autres ».

Cette habitude, Eric Zink l’appelle la « vengeance à l'heure du coucher ». « C'est la façon dont notre cerveau s'auto-sabote pour la recherche de dopamine au moment du coucher. On ne fait que scroller et on justifie cela comme du temps pour soi ». Concrètement, vous passez des heures sur votre téléphone en justifiant ce temps comme du temps libre que vous avez bien mérité, jusqu'à en oublier d'aller vous coucher à une heure convenable. Votre sommeil en est alors impacté.

Eric Zink explique que l’on se convainc d’avoir besoin de ce temps. Mais cela n’est en fait qu’une illusion retardant l’heure du coucher. Eric admet lui-même tomber dans le panneau à chaque fois, d’autant plus que cela entraîne un autre problème.

« Tout d'un coup, j'ai du mal à m'endormir parce que tout ce que je fais, c'est être en colère contre moi-même à cause de cela et c'est quelque chose de très courant avec le TDAH - le retour de bâton de la procrastination à l’heure du coucher », explique le créateur de contenu.

Pour éviter cette mauvaise habitude qui nous fait plus de mal que de bien, Eric Zink conseille de se forger une routine nocturne afin d’aller se coucher à heure fixe. Pour savoir si vous souffrez de trouble de l’attention, le site Ameli conseille de faire un diagnostic auprès d’un psychiatre.