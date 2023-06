Puni par sa maîtresse, cet enfant de 4 ans s'enfuit de l'école et rentre tout seul chez lui

Un élève de maternelle, vexé par une punition, s’est enfui de son école pour rentrer chez lui, en Gironde.

D’ordinaire sans histoire, l’école maternelle des Quatre-Saisons, située dans la petite commune girondine de Saint-Morillon, se retrouve aujourd’hui dans la tourmente.

L’un de ses élèves a échappé à la surveillance des adultes et s’est enfui de l’établissement pour rentrer chez lui.

Les faits se sont produits ce lundi 26 juin aux alentours de 15h, rapportent nos confrères de Sud-Ouest.

Un enfant de 4 ans s’enfuit de son école et rentre chez lui à pied

Le petit Louis venait d’être puni par sa maîtresse lorsqu’il a pris la poudre d’escampette.

Manifestement vexé, l’enfant, qui avait été placé seul dans une salle sans surveillance, a réussi à sortir de l’école en empruntant une issue de secours.

Il a ensuite marché le long d’une route sur environ 1 kilomètre pour rentrer chez lui. Son père, qui était en télétravail au domicile familial, est tombé des nues lorsqu’il a découvert son fils devant la maison.

L’enfant lui a alors expliqué ce qu’il s’était passé et le papa l’a immédiatement reconduit à l’école qui ne s’était pas aperçue de sa fuite.

La maîtresse n’a alors donné aucune explication et n’a pas non plus présenté d’excuses.

Stupéfaits, les parents du petit Louis ont décidé de porter plainte. Celle-ci avait d’abord été refusée dans un premier temps par la gendarmerie, qui avait renvoyé le couple vers le rectorat. Le dépôt a finalement pu se faire, non sans l’intervention de l’avocat des parents Maître Yoann Delaye, qui est revenu sur les faits, dans les colonnes du Républicain Sud Gironde.

« Sur les caméras de surveillance, on voit Louis à 15 h 27 sur le parking de l’école. La récré débute à 15 h 15 donc l’évènement a eu lieu en seulement 12 minutes. Pendant au moins 12 minutes, il était seul sans surveillance », a indiqué l’intéressé.

« Déjà, la loi interdit de laisser un enfant seul sans surveillance à l’école. Deuxièmement, un enfant n’a pas le droit d’être puni de récréation », a-t-il ensuite rappelé.

Depuis cet incident, Louis a été retiré de l’école par ses parents qui ont confié ne plus avoir « confiance » en l’établissement.

Le rectorat a, de son côté, annoncé l’ouverture d’une enquête administrative.