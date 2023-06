“C'est du délire !” : les prénoms de ces triplés interloquent toute l'école

En Grande-Bretagne, une employée d’une école est restée complètement bouche bée en découvrant les prénoms portés par des triplés.

On le sait, choisir un prénom pour son futur enfant n’est jamais une chose aisée tant les options sont diverses et variées. On prend cette responsabilité d’attribuer un prénom que l’enfant portera toute sa vie et il faut donc bien penser à comment il vivra avec ce prénom, surtout à l’école car les enfants peuvent être cruels entre eux.

Alors, un prénom c’est déjà dur à trouver mais en trouver trois pour des triplés, c’est encore plus compliqué, même si cela vous permet de miser sur plusieurs prénoms. Cependant, il arrive parfois que des parents n’aiment pas trop se creuser la tête et s’il faut nommer trois enfants en même temps, autant trouver des prénoms qui se ressemblent, non ?

A priori, ce qui semble être une bonne idée est en réalité une très mauvaise idée. En tout cas, ces triplés britanniques ne sont pas passés inaperçus lors de leur inscription à l’école, à cause de leur prénom qui possèdent la même racine, même plus que la même racine.

Un prénom commun à toute la famille

Une employée de leur école a été tellement choquée par les prénoms des trois enfants qu’elle a carrément partagé son récit sur les réseaux sociaux. En étudiant les dossiers d’inscription, elle a découvert que les trois enfants, qui sont des triplés, portaient des prénoms composés comportant un prénom similaire.

En effet, l’école accueillera, à la rentrée prochaine, Justin-Lee, Justin-Max et Justin-Austin. Pour les différencier, vous imaginez bien qu’il suffit de les appeler par Lee, Max et Austin ? Et bien que nenni ! En effet, selon l’employée de l’école, le papa des triplés a affirmé que les trois garçons répondaient plutôt au prénom de… Justin. Un prénom déjà porté par… le papa en personne.

Mais pourquoi une telle fixette sur ce prénom ? Et bien sachez que la mère s’appelle… Justine ! Bref, c’est tout simplement une histoire de famille ! Ceci dit, on comprend pourquoi l’employée de l’école est restée pantoise et affirme que “c’est du délire”. De leur côté, les internautes sont aussi bouche bée par cette obsession pour un seul et même prénom diffusé sur cinq personnes d’une même famille.