Voici ce que vous risquez si vous vous baignez en eau douce

En été, les adeptes de la baignade ne peuvent résister à une étendue d’eau rafraîchissante. Mais il faut garder à l’esprit que l’eau douce est plus propice au développement des bactéries. Ainsi, cette activité présente des risques réels pour la santé. Quels sont-ils ? Et comment s’en prémunir ?

Crédit photo : iStock

Heureusement, les sites de baignade en eau douce font l’objet de tests visant à évaluer la qualité de l’eau. Ces précautions s’imposent car de mauvaise qualité, celle-ci peut conduire à des pathologies. Bénignes dans la plupart des cas, elles font suite au contact de l’eau sur la peau, à son inhalation ou à son ingestion.

D’où proviennent ces risques ?

Se baigner dans une étendue d’eau douce présente un risque principalement infectieux. Cela signifie que des micro-organismes pathogènes sont susceptibles de nuire à votre santé. Bien souvent, l’eau de mauvaise qualité est contaminée par les eaux usées provenant des habitations. Il faut ajouter les rejets émanant des élevages d’animaux.



Ces contaminations sont responsables de la présence de germes pathogènes potentiellement dangereux. Heureusement dans la plupart des cas, ce sont des virus ou des bactéries qui conduisent à des affections bénignes. Parmi elles, des mycoses, des gastro-entérites, des infections au niveau des yeux ou encore des éruptions cutanées.

Les enfants particulièrement sujets à une bactérie appelée leptospire

Parce qu’ils ont tendance à « boire la tasse » pendant la baignade, mais aussi parce qu'ils passent plus de temps dans l'eau, les enfants sont davantage exposés aux bactéries présentes dans les lacs et rivières contaminés. Et dans des cas rares, ces petits baigneurs se voient infectés par la leptospire. Cette bactérie est à l’origine d’une maladie appelée leptospirose. Les symptômes sont les suivants : fièvre élevée, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête.



Heureusement, cette affection bénéficie d’un traitement efficace.

Les algues toxiques prolifèrent dans les étendues d’eau douce

En eau douce, mais également en eau de mer, certaines algues se révèlent toxiques. Si toutes les conditions sont réunies (températures clémentes, ensoleillement et composition de l’eau favorable), ces végétaux prolifèrent rapidement. Au contact de ces algues toxiques dont la plupart font l’objet d’un suivi permanent par les autorités de santé, nous sommes sujets à des affections de la peau, des troubles neurologiques et hépatiques.

Une affection cutanée causée par les parasites des oiseaux

Lors d’une baignade en eau douce, vous vous exposez également à une maladie appelée : dermatite des nageurs. Surnommée la "puce des canards", cette maladie de peau nous est transmise par des parasites s’attaquant à des espèces d'oiseaux qui passent une partie de leur temps sur l’eau des lacs ou des rivières. Leur prolifération est favorisée avec la montée de la température de l’eau.



Bénigne, cette maladie se manifeste par des plages rouges et des petites vésicules responsables de démangeaisons.

Peut-on se baigner dans un lac sans risquer de tomber malade ?

Vous l’avez compris, les risques liés à la baignade en eau douce sont bien réels, mais les maladies restent bénignes dans la plupart des cas. Pour limiter les probabilités d’une contamination par une bactérie, un virus ou un parasite, mieux vaut prendre une douche dès la sortie de l’eau.

Si ces informations vous inquiètent, gardez à l’esprit que tous les sites de baignade référencés en France font l’objet de contrôles sanitaires pendant la saison estivale. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la ville pour obtenir ces résultats.