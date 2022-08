2000 euros nets mensuels promis pour les enseignants en début de carrière par Emmanuel Macron

Jeudi 25 août, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures visant à améliorer le système éducatif, dont la hausse des salaires des enseignants.

Alors que l’Éducation nationale fait face à une pénurie d’enseignants à quelques jours de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron a assisté ce jeudi 25 août à la réunion des recteurs d’académie, à la Sorbonne.

Les enseignants verront leur salaire augmenter

Au cours de son discours, le président de la République a annoncé une série de mesures visant à améliorer le système éducatif, dont la hausse des salaires des professeurs :

«Aucun enseignant ne commencera sa carrière sous 2000 euros nets mensuels», a indiqué Emmanuel Macron. À noter que cette revalorisation générale de la rémunération a été mise en place il y a deux ans.

«La revalorisation sera poursuivie et elle permettra 10 % d’augmentation de manière inconditionnelle. À cela s’ajoutera le pacte qui permettra à ceux qui veulent s’engager dans des missions d’être reconnus et rémunérés, et d’avoir un second volet permettant une augmentation jusqu’à 20 %», a poursuivi le président.

Mais ce n’est pas tout ! Ce dernier a également révélé la création d’un fonds d’innovation pédagogique de 500 millions d’euros, dès le mois de septembre, «pour les établissements souhaitant mettre en place un projet pédagogique spécifique».

«Il y a des projets qui ne marcheront pas, des écoles qui ne voudront pas faire de projets, des projets qui échoueront: ce n’est pas grave du tout», a déclaré le chef de l’exécutif devant les recteurs.

Transformation profonde du lycée professionnel

Le chef d’État s’est également intéressé aux filières professionnelles, réclamant une «transformation profonde du lycée professionnel» : augmentation des 50 % des temps de stage des élèves, ainsi qu’une meilleure rémunération.

Toujours selon ses dires, l’objectif sera aussi de «ré-arrimer très en profondeur et en amont le lycée professionnel avec le monde du travail».

Enfin, le pass culture va être étendu à tous les collégiens dès la classe de sixième.