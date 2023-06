Enceinte, Rihanna fait une apparition remarquée dans les rues de Paris et dévoile son baby-bump

Rihanna est apparue plus radieuse que jamais dans les rues de Paris à l'occasion du défilé Louis Vuitton de Pharell Williams. Zoom.

Ce 20 juin 2023, avait lieu le premier défilé de Pharell Williams pour Louis Vuitton Menswear depuis qu’il a pris ses fonctions de directeur artistique de la marque. Pour l’occasion, l’artiste a vu les choses en grand : un défilé sur une péniche à Paris.

Une icône qui ne passe pas inaperçue

Bien sûr, une flopée de stars était au rendez-vous, près du Pont-Neuf à Paris. Ainsi, on a pu voir Zendaya, Beyoncé, Jay-Z, mais également Rihanna et son compagnon A$AP Rocky. Pour l’occasion, la chanteuse Rihanna, enceinte de son deuxième enfant, a fait sensation dans les rues de la capitale. Elle est apparue en total look denim signé Vuitton. Sa tenue se composait d’un top brassière en denim, associé à un jean baggy taille basse. Un look qui dévoilait ainsi le ventre très arrondi de la star. Elle portait également un bonnet dans le même imprimé.

Il y a quelques jours, la chanteuse et business woman faisait un véritable carton en dévoilant, avec Pharell williams, la nouvelle campagne Louis Vuitton pour laquelle Rihanna était égérie. Elle est apparue dans un ensemble en cuir de la griffe haute couture. Une campagne déjà virale.

Décidément, Rihanna est une vraie fashionista et ne cesse de nous surprendre avec des looks toujours plus sophistiqués. Alors, vous validez sa dernière tenue ?

