Super Bowl 2023 : Rihanna enceinte enflamme le show de la mi-temps avec une prestation XXL

Très attendue à la mi-temps du Super Bowl 2023, Rihanna a livré une prestation dantesque avec un show à la hauteur des attentes. Et même au-delà en révélant sa nouvelle grossesse sur scène !

Ezra Shaw / Getty Images via AFP

C’est l'événement sportif le plus suivi du monde ! Comme chaque année, le Super Bowl a réuni des millions de téléspectateurs pour une affiche de rêve entre les deux meilleures équipes de la saison NFL, les Philadelphie Eagles et les Kansas City Chiefs.

Au-delà du spectacle sportif, le Super Bowl est toujours le théâtre d’un show très attendu lors de la mi-temps. Cette année, c’est Rihanna qui était à l’honneur au State Farm Arena de Glendale, dans l’Arizona.

7 ans d’absence, elle revient seule sur scène, enceinte, tout casser en 15 minutes. Elle est magnifique, y’a plus de mots à ce niveau là . #Rihanna #SuperBowl #HalftimeShow pic.twitter.com/wQolzPmcuL — Matt.V (@matt_valiv) February 13, 2023

L’artiste barbadienne s’est présentée, toute de rouge vêtue, sur des plateformes en lévitation au-dessous de la pelouse, pour démarrer son show avec son single “Bitch better have my money”. Rihanna avait confié qu'il y aurait un invité mais la véritable suprise a été la confirmation des rumeurs concernant sa nouvelle grossesse ! En effet, le chanteuse est bel et bien enceinte de son deuxième enfant !

Rihanna, superstar du Super Bowl 2023

Accompagnée d’une ribambelle de danseurs et danseuses, tous habillés d’une combinaison blanche signée Savage X Fenty, Rihanna a enchaîné un medley d’une douzaine de minutes avec des extraits de certains de ses singles. Elle qui avait avoué avoir préparer une trentaine de setlist pour ce show si spécial, on peut imaginer que le tri en tous ses tubes a dû être difficile.

Rihanna performing Umbrella at the Super Bowl Halftime show pic.twitter.com/UnPO4Qw3im — Justwhodafuq (@Justwhodafuq) February 13, 2023

On a ainsi pu entendre pêle-mêle “Only Girl”, “Where Have You Been”, "Rude Boy", “Work”, “All of the Lights”, “Run this Town” mais aussi “Umbrella” ou encore “Diamonds” pour terminer. Au fur et à mesure du show, la scénographie magnifique montait crescendo à l’image de Rihanna qui s’est élevée sur une plateforme jusqu’au sommet de l’immense stade.

She shines bright like a diamond! #riri de retour ! Après 7 ans, sur la scène du #SuperBowlLVII #Rihanna et place même sa marque de cosmétique en live! #FentyBowl #fenty #SuperBowl pic.twitter.com/1k48B44Uy8 — Jeanne Baron (@jeannebarontv) February 13, 2023 Rihanna et la mise en scène finale de son concert à la mi-temps du Super Bowl sur « Diamonds ».

Profitez-en, il ne semble pas que ce #HalftimeShow annonce un retour prochain pic.twitter.com/x85iCBUiQq — Axel Monnier (@AxelMonnier) February 13, 2023

Une prestation XXL de la part de Rihanna, d’autant plus qu’elle a assuré tout le show en solo quand généralement les artistes à l’honneur font appel à des invités pour les accompagner. À noter qu'elle a également livré cette prestation dingue alors qu'elle est enceinte de son deuxième enfant !

AFP

Avec ce show, Rihanna signe également le début de son grand retour sur la scène, elle qui n’a pas sorti d’album depuis sept ans maintenant et dont les derniers concerts dataient de six ans.

Sur le plan sportif, ce sont les Chiefs de Kansas City qui ont remporté le Super Bowl 2023 sur le score de 38-35 contre les Eagles de Philadelphie, au terme d'une finale renversante !