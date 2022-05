Cette nouvelle pièce de monnaie aux couleurs LGBT+ va entrer en circulation au Royaume-Uni

Une pièce de monnaie aux couleurs LGBT+ sera mise en circulation courant juin au Royaume-Uni. Une première !

Pour marquer le 50e anniversaire du premier événement LGBT+ au Royaume-Uni, The Royal Mint, agence chargée de la frappe de la monnaie britannique, a dévoilé une pièce de 50 pence aux couleurs de la communauté LGBT+, racontent nos confrères de Creapills.

À voir aussi

Crédit Photo : The Royal Mint

La pièce de monnaie sortira au mois de juin

Le design de la pièce de monnaie est le fruit de la créativité de l’artiste et activiste Dominique Holmes et de Pride in London, un festival annuel de fierté LGBT+, précise le média.

Sans surprise, la pièce - baptisée The Penny Pride - est revêtue du drapeau arc-en-ciel ainsi que des quatre valeurs du mouvement (protestation, unité, visibilité et égalité). Le mot «Pride» (Fierté) a été inscrit au centre du disque.

Crédit Photo : The Royal Mint

La pièce de 50 pence sera mise en circulation à l’occasion du mois des fiertés 2022 (courant juin). Vous l’ignorez peut-être, mais cette période de l’année met à l’honneur les luttes LGBT+. Des marches des fiertés sont également organisées aux quatre coins du monde.

Comme le rappelle Creapills, c’est la première fois que la communauté LBGT+ est mise à l’honneur sur « une pièce officielle Outre-Manche ».