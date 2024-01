La journée, ils travaillent, la nuit, ils dorment dans la rue : le calvaire de nombreux salariés en France

Un reportage du 20H de TF1 a fait état d'une problématique alarmante en France. Zoom sur la crise du logement qui touche de nombreux travailleurs.

Alors qu’ils ont un travail régulier, pour certains même des contrats en CDI, de nombreux salariés se retrouvent sans logement. Ainsi, ils vivent dans des foyers, dans la rue, dans leur véhicule, et tentent par tous les moyens de faire face à cette crise. Car oui, ici, on parle bien de crise du logement.



Crédit photo : iStock

Comme l’a mis en lumière un reportage du 20H de TF1, qui a interrogé plusieurs salariés sans logement, le constat est inquiétant. Selon la Fondation Abbé Pierre, 330 000 personnes sont sans logement en France, dont près de 30.000 qui vivent dans la rue. Le directeur général de la fondation, Christophe Robert, a confié à nos confrères : "Un quart des personnes sans logement ont un emploi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'emploi ne protège pas forcément de la pauvreté". Un constat édifiant.

Une crise du logement édifiante

Mais alors, comment vivent ces salariés au quotidien ? Comment réussissent-ils à tenir le coup ? On vous prévient, les témoignages recueillis par TF1 sont touchants. Dans le reportage, on a pu découvrir Patrick, 57 ans, chauffeur de bus en CDI pour la RATP, il dort chaque soir dans sa voiture : “Le matin, je me lève, j'essaie d'être présentable, de me cacher dans des toilettes publiques ou dans des WC de grande surface. Après, je pars au travail, j'assume, j'essaie de mettre mes soucis de côté. (...) L'hiver dernier, il y avait des -10 degrés. Je faisais cinq pleins par semaine pour avoir chaud dans ma voiture.” Samy, un autre travailleur sans logement, a déclaré : “Je rêve un jour de rentrer à la maison, faire à manger, prendre ma douche, me mettre sur le canapé et regarder le journal". Pour le moment, l’homme dort dans la rue.



Crédit photo : iStock

Des témoignages touchants qui soulèvent une grande problématique en France : où sont les logements sociaux ? Christophe Robert a indiqué : “Depuis 2018, on a vu s'effondrer la production de logements sociaux. On est passé de 125.000 en 2018, aujourd'hui, on est à 90.000".