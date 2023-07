18 ans après sa naissance, il fait un stage dans la caserne des pompiers qui l'ont mis au monde

Dans le Tennessee, un jeune homme de 18 ans a fait un stage dans une caserne de pompiers. Sur les lieux, il a appris que les soldats du feu qu’il côtoyait étaient les mêmes que ceux qui l'ont mis au monde 18 ans plus tôt.

OT Harris est un jeune homme âgé de 18 ans qui a décidé de faire un stage dans une caserne de pompiers. Cependant, il ne se doutait pas qu’il avait déjà rencontré ces soldats du feu une fois dans sa vie. C’est en faisant son stage qu’il a appris que les pompiers qu’il côtoyait n’étaient autre que ceux qui l’ont mis au monde.

Tout a commencé il y a 18 ans, à la naissance de Harris. Sa mère a commencé à accoucher deux jours avant la date prévue. Elle a immédiatement appelé les pompiers pour qu’ils viennent l’aider à accoucher à son domicile. Grâce à leur aide, elle a donné naissance à un petit garçon, OT Harris.

Il rencontre les pompiers présents à sa naissance

La mère de ce bébé n’aurait jamais imaginé que 18 ans plus tard, Harris rencontrerait un jour les pompiers qui étaient là à sa naissance. Mais cela s’est bien réalisé puisque le garçon a été accepté dans le “Summer in the City Intern Program”, un organisme qui permet aux jeunes de réaliser des stages rémunérés de huit semaines.

Pendant son stage, Harris aide les pompiers de la caserne à effectuer les tâches administratives et à gérer les médias sociaux. Lors de son premier jour, on lui a demandé d’avoir une petite conversation avec le chef adjoint des pompiers, Mark Wilbanks, qui a découvert qui était l’adolescent. En plus d’être son mentor dans son stage, le pompier était également présent le jour de sa naissance. Une belle coïncidence qui fait qu'aujourd'hui, Harris fait partie de la grande famille de cette caserne de pompiers.