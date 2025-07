Séquestrée et privée de nourriture par son “amie”, elle survit deux semaines en buvant l'eau du radiateur

En Espagne, une femme a survécu à la séquestration dans son propre appartement, par sa colocataire, en buvant l’eau du radiateur. Son calvaire a duré deux semaines.

Les colocations entre amis peuvent vite dégénérer, au point qu’on peut réaliser que le ou la colocataire n’était finalement pas vraiment un(e) ami(e). À Santa Coloma de Famers, en Espagne, c’est même allé beaucoup trop loin dans cette affaire qui a terminé au tribunal avec une lourde peine de prison.

Selon l’antenne locale Rac1, la colocation aurait dégénéré l’année dernière sur fond de désaccords financiers. L’une des deux “amies” a alors décidé de séquestrer sa colocataire, la menaçant physiquement si elle ne se laissait pas faire :

“Soit tu te laisses ligoter, soit je te cloue”

Crédit photo : iStock

Elle boit l’eau du radiateur pour survivre

La victime, pieds et poings liés, était ainsi séquestrée dans sa chambre, lumière éteinte et sans nourriture pendant plus de deux semaines. Sa colocataire avait même pris soin d’installer un verrou sur la porte pour l’empêcher de sortir.

Pour survivre, elle se résout alors à boire l’eau du radiateur, qu’elle parvenait à extraire et à verser dans un bol selon l’acte d’accusation.

Crédit photo : iStock

Son calvaire a pris au bout de deux semaines grâce à un voisin alerté par les cris, qui a contacté la police.

Ce mercredi 16 juillet, le tribunal de Gérone a condamné la responsable de ces sévices à 11 ans de prison ferme. Une peine lourde également assortie d’une injonction d’éloignement longue de 22 ans et d’une amende de 32 000 euros qu’elle doit verser à sa victime.