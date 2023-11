Top 3 des stations de ski qu'il faut absolument tester

C'est bientôt l'hiver et les vacances au ski se rapprochent. Il va donc falloir vous équiper. Cette année encore, de nombreuses enseignes comme Sport 2000 vous accompagnent dans votre choix de matériel pour que votre séjour soit le plus agréable possible. Mais avant cela, il vous faudra choisir votre destination. Voici donc un top 3 des stations qu’il faut absolument tester au moins une fois dans sa vie.

L’été indien qui s’est prolongé avait fait naître l’espoir d’un automne doux, mais la récente baisse brutale des températures nous a ramenés sur terre en nous rappelant que l’hiver pointait déjà le bout de son nez.

Mais tout ne va pas si mal, car qui dit saison hivernale, dit bien sûr sports d’hiver !

L’arrivée du froid et de la neige annonce en effet la réouverture des stations de ski pour le plus grand bonheur des amateurs de glisse. Pour ces derniers, l'attente a dû être longue et ils devront même patienter encore un peu pour pouvoir dévaler les pistes. Parmi eux, certains voudront certainement avoir des conseils pour bien choisir leur équipement et leur destination.

C'est la qu'on intervient ! Côté technique, vous pourrez faire confiance à Sport 2000 pour vous délivrer les meilleurs conseils et choisir ainsi un matériel adapté. Une fois équipés, il ne vous restera plus qu'à déterminer la station dans laquelle vous souhaitez passer vos vacances. Voilà pourquoi on vous a concocté un top 3, très subjectif, des stations de ski qu’il faut absolument tester dans sa vie.

La meilleure station avec tes potes : Val Thorens

Valeur sûre, la station de Val Thorens offre ce qui se fait de mieux lorsque l'on souhaite passer des vacances au ski avec ses potes.

Alors après avoir dévalé les 150 km de pistes et avoir profité de la glisse toute la journée, Val Thorens vous propose de ne pas vous arrêter là. Car à Val Thorens, on aime faire la fête et quoi de mieux que de s'amuser avec ses potes ? Après tout, les vacances, c'est aussi fait pour ça !

Sans même déchausser les skis, vous pouvez par exemple vous ambiancer aux Folies Douces et finir votre soirée dans l’un des nombreux bars et autres clubs de la station. Quelles que soient vos envies, vous trouverez ce qu'il vous faut pour profiter de la vie nocturne avec vos amis.

Crédit photo : Wikimedia Commons

La meilleure station en famille : La Norma

Vrai havre de paix pour les enfants et leurs parents, La Norma est une petite station qui a su s'adapter pour faire venir petits et grands.

Au programme, une garderie pour les enfants dès 3 mois mais aussi des cours de ski pour les débutants. Vous trouverez également une piste Gulli avec un tunnel, des bosses et des obstacles, deux pistes de luges ou encore un snowpark avec des modules enfants. Gardez à l'esprit que le choix du matériel pour les enfants s'avère primordial. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin sur place, notamment dans les magasins Sport 2000, qui proposent une gamme débutant facilement reconnaissable avec sa couleur bleue.

Rassurez-vous chers parents, La Norma ne vous oublie pas non plus avec 65 km de pistes disponibles qui vous permettront , à votre tour, de vous amuser comme il se doit !

Crédit photo : ski-France.com

La meilleure station pour les riders : Tignes

Si vous êtes un rider qui se respecte, il est impossible de passer à côté de Tignes !

Précédée de sa réputation, la station a accueilli les X Games d'hiver entre 2010 et 2013 ainsi que les coupes d’Europe de ski freestyle en 2020. Un joli CV. Son snowpark est par ailleurs divisé en deux parties, l'une réservée aux skieurs, l'autre aux snowboarders. Chacun peut ainsi s'en donner à cœur joie, à condition bien sûr de bien choisir son matériel. Les rideurs chevronnés pourront s'équiper avec la gamme Diamant de chez Sport 2000, dont l'expertise en la matière n'est plus à prouver.

Petit plus à Tignes, il existe une zone "Easy" équipée d’un "film movie", qui vous permet de filmer vos exploits et immortaliser d'inoubliables souvenirs.

Crédit photo : iStock

En bref, si vous voulez vous mesurer aux parcours appréciés par les grands de ce monde, c'est à Tignes et nulle part ailleurs qu'il faut se rendre.

Alors, quel est votre choix ?