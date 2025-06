Une chaîne de montagnes de 3 500 kilomètres de long découverte sous la glace de l'Antarctique

Des scientifiques ont récemment découvert un monde encore inconnu sous la glace de l’Antarctique : une chaîne de montagne de 3 500 kilomètres de long, qui en dit beaucoup sur l’évolution de notre planète.

La glace qui recouvre une grande partie de la Terre peut abriter de grands secrets. Actuellement, le changement climatique accélère la fonte des glaces, raison pour laquelle l’un des plus grands icebergs au monde s’est récemment détaché. En plus de voir les glaciers s’effondrer à cause de la hausse des températures, la fonte des glaces a d’autres conséquences.

Crédit photo : iStock

Quand elle fond, la glace peut révéler des secrets cachés depuis des millions d’années. Dans le pergélisol sibérien, des chercheurs ont par exemple trouvé une plante vieille de 32 000 ans qu’ils ont réussi à faire revivre.

Une chaîne de montagne sous l’Antarctique

Plus récemment, c’est un monde entier qui a été découvert dans les profondeurs de l’Antarctique. Les scientifiques ont trouvé une chaîne de montagnes entière, nommée les “monts Transantarctiques”. Cette chaîne montagneuse mesure 3 500 kilomètres de long et est vieille de centaines de millions d’années. Elle s’est formée avec les plaques tectoniques et les forces climatiques au fil des siècles.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, cette découverte révèle l’existence d’une période glaciaire vieille de 300 millions d’années.

“Ce que nous avons découvert remet en question notre vision de l’évolution du continent. Nos résultats suggèrent que les robes de base des monts Transantarctiques ont connu plusieurs phases de construction de montagnes suivies d’érosion, effaçant localement les strates les plus anciennes”, a affirmé le géologue Timothy Paulsen de l’Université du Wisconsion à Geo.

Comme le précise Geo, cette découverte est importante pour la communauté scientifique puisqu’elle permettrait de comprendre l’évolution des calottes glaciaires ainsi que leur impact sur les océans.