4 cabines éphémères à découvrir avec La Folie Douce Val d'Isère !

Tous les mardis des vacances de février puis d'avril, les télécabines de La Daille (Val d'Isère) accueillent l'esprit festif de La Folie Douce à travers plusieurs thèmes. C'est la promesse d'une remontée mécanique pas comme les autres !

Une opération qui vous donnera le sourire. Val d'Isère Téléphériques et La Folie Douce organisent tous mardis pendant les vacances scolaires de février puis d'avril un concept inédit ! C'est aux remontées de La Daille à Val d'Isère que vous pourrez donc vous offrir une remontée pas comme les autres à l'intérieur d'une cabine éphémère aux thèmes festifs et gourmands !

Cabines en folie à La Daille Val d'Isère Crédit : Folie Douce Val d’Isère

Music Box, Barista, Boum et It's a Kind of Magic, trouvez votre univers pour remonter sur les pistes avec un grand sourire ! Une cinquième cabine, décorée par l'artiste locale Lauriane Miara, est à découvrir de façon permanente.

Vous pourrez donc monter dans l'une des 4 cabines spéciales et éphémères, à commencer par la Cabine Music Box et son DJ aux platines pour mettre l'ambiance jusqu'au sommet ! Pour les plus gourmands, on vous présente la Cabine Barista où du café, du chaï latte et des pâtisseries sont préparés sous vos yeux par un expert pour vous régaler avant de dévaler les pistes. Les enfants seront accueillis dans la Cabine Boum remplie de ballons et de surprises pour les plus petits ! Enfin, la Cabine It's a Kind of Magic vous transportera dans un monde magique grâce à son magicien à bord qui émerveillera petits et grands.

Cabine Boum des Enfants. Crédit : Folie Douce Val d’Isère

Cabine Barista. Crédit : Folie Douce Val d’Isère

Cette animation gratuite (pour les détenteurs d'un forfait ski ou piéton) est donc proposée dans les télécabines de La Daille à Val d'Isère par La Folie Douce et Val d'Isère Téléphériques. Lancée le mardi 18 février, l'opération se poursuit les matinées des mardis 25 février et 4 mars puis les mardis 8, 15, 22 et 29 avril. Ne manquez pas le rendez-vous !