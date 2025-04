La Rosière : 10 activités incontournables pour découvrir cette station des Alpes

La station La Rosière nous a accueillis quelques jours pour profiter de ses activités incontournables dans son domaine. Au programme : ski évidemment, un petit passage en Italie, raclette, raquettes et bien plus d'autres choses à tester sans plus attendre !

Amoureux de la montagne en toute saison, voici LA station à (re)découvrir ! Nichée à 1850 m d'altitude au cœur des Alpes en Savoie, La Rosière est une station authentique fondée par ses habitants en 1960. Son esprit familial y est toujours préservé, et c'est pour ça qu'elle est la station à découvrir pour un week-end ou une semaine en famille ou entre amis !

Avec son enneigement optimal durant toute la saison, on peut profiter de ses activités jusqu'au 21 avril 2025 (pour cette année). Grâce à sa situation en balcon, La Rosière jouit d'une vue panoramique sur la Haute-Tarentaise et est très ensoleillée du matin au soir. À seulement quelques kilomètres du Mont-Blanc, la station est également aux portes du Col du Petit Saint-Bernard pour un passage en Italie directement via les pistes. Alors pour vous présenter La Rosière comme il se doit, on y est allés quelques jours et on a pu tester pour vous 10 activités qu'on vous recommande sans plus attendre !

Crédit : DR

Crédit : Pierre Le Moellic

Manger une raclette en terrasse

Pour bien commencer notre séjour, quoi de mieux qu'une bonne raclette ? Installés sur la terrasse de l'Ancolie au fond de La Rosière, on profite de la vue à couper le souffle, du soleil également qui était de la partie et surtout, d'un bon repas montagnard. Au menu, des spécialités savoyardes toutes plus gourmandes les unes que les autres. Fondue aux fromages, raclette, tartiflette et autres plats pour plaire à toutes les papilles et à partager sans modération avec vos proches ! En tout cas nous, on a adoré.

Crédit : Célia Papaïx

Un lasergame en forêt

Pas le temps de digérer, direction notre première activité ludique du séjour : un lasergame en forêt. Amis aventuriers et compétiteurs, vous n'allez pas être déçus ! Chez Guns'N'Roz, Guillaume Saint-Martin et sa compagne Aurore Prime vous accueillent dans un espace spécialement conçu pour s'affronter en équipes autour de deux activités au choix : lasergame ou bien paintball. Pour nous, ce sera lasergame. On nous équipe, nous explique les règles et c'est parti pour la bataille (on ne vous dévoilera pas les résultats...) !

Notre ressenti ? C'est génial ! L'avantage de cette activité en plein hiver, c'est qu'on peut glisser sur la neige, faire des roulades, se cacher derrière un tas de neige... Bref, en famille ou entre amis, c'est vraiment une activité à tester ! Le lieu est ouvert également en été pour profiter de ces jeux en extérieur toute l'année. Et en plus, les billes du paintball sont 100% biodégradables ! Donc pas d'inquiétude pour la nature.

Crédit : DR

Une descente en paret

Quand les pistes sont fermées, pourquoi ne pas en profiter ? Avec l'école de ski Evolution2, on découvre une nouvelle façon de dévaler les pistes avec un véhicule moins conventionnel : le paret ! Le paret c'est une petite luge en bois munie d'un seul patin ferré et équipée d'une planchette en guise d'assise. On prend la remontée et c'est parti pour l'aventure ! C'est hyper facile et très peu probable de se faire mal, car comme le centre de gravité est très bas, on a peu de risque de tomber. Les moniteurs nous encadrent le long de la descente et une fois qu'on comprend bien le truc, on se surprend à prendre de la vitesse !

À faire avec toute la famille, cette activité est l'occasion parfaite de profiter des pistes jusqu'à la fin et de terminer la journée en beauté.

Crédit : DR

Découverte du domaine skiable

Nouvelle journée et grosse journée qui nous attend. C'est parti pour découvrir le domaine skiable de La Rosière et donc, l'Espace San Bernardo ! Cet espace permet de traverser la frontière italienne avec ses skis sans passer la douane depuis 40 ans. 154 km de pistes reliant La Rosière en France à La Thuile en Italie. Un point culminant à 2800 m d'altitude (côté français), 83% des pistes situées au-dessus de 1850 m d'altitude, 8 pistes vertes, 25 bleues, 35 rouges et 14 noires. De quoi ravir les skieurs de tous les niveaux ! Entre télésièges et tire-fesses, on se laisse balader et on profite de tout ce large espace. Des forfaits au jour ou à la semaine sont proposés, du débutant au confirmé.

Crédit : DR

Bienvenue en Italie ! Crédit : Célia Papaïx

Crédit : DR

Manger une pizza sur les pistes en Italie

Après une matinée à glisser sur les pistes, on s'arrête pour déguster une pizza en... Italie ! Et oui, sans s'en apercevoir, on traverse la frontière donc il est normal de déguster un plat typique italien. Au restaurant d'altitude le Bar du Lac, pizzas, pâtes et autres plats chauds vous attendent pour vous redonner des forces. Si le temps vous le permet, n'hésitez pas à déjeuner sur les tables extérieurs (attention par contre, la pizza refroidit très vite...) et profitez du soleil ! Boissons chaudes, boissons froides ou encore desserts, faites le plein d'énergie avant de vous remettre à dévaler les pistes.

Crédit : Célia Papaïx

Initiation au snowkite

À peine un peu plus loin que le Bar du Lac, on va maintenant s'initier au snowkite avec Lambert Fournier (San Bernardo Kite). Mais le snowkite c'est quoi ? C'est le kitesurf d'hiver ! On va venir se munir d'une voile de traction et -tenter- de se déplacer avec des skis ou un snowboard. Pour un premier cours, rassurez-vous vous n'irez pas à des vitesses impressionnantes (qui peuvent quand même aller jusqu'à plus de 70 km/h !). Au début, on apprend seulement à manier sa voile (cerf-volant). Une fois qu'on maîtrise (à peu près) à la contenir, on nous équipe d'une nouvelle voile plus grande. Enfin, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez chausser vos skis et alors vous déplacer grâce à elle.

Il existe plusieurs formules pour s'essayer au snowkite et ainsi vous adapter à votre niveau et vos envies.

Crédit : DR

Crédit : DR

Danser sur les tables de l'Antigel

La journée de ski touche bientôt à sa fin alors avant d'entamer les dernières descentes, on fait un dernier arrêt à l'Antigel : un restaurant d'altitude festif ! Profitez d'une ambiance de folie tous les jeudis avec le DJ set ou alors prenez un moment de détente après une journée de ski. L'Antigel, niché à 2000 m d'altitude, vous ouvre ses portes jusqu'à la fin de la saison hivernale (21 avril 2025), tous les jours de 9h à 17h.

Et pour les piétons qui n'aiment pas skier, vous pourrez quand même accéder à l'Antigel grâce à un chemin qui passe entre les pistes !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Restautant Bar L'Antigel 🍽☕🍻🎉 (@lantigel_la_rosiere)

Promenade en raquettes le long des crêtes

Après une bonne nuit de sommeil bien méritée, on se lève (avec le soleil pour notre part) et on chausse les raquettes pour découvrir La Rosière autrement. Avec ses 27 km de sentiers de randonnée (praticables à pied et en raquettes), la station nous offre une nouvelle vue panoramique dont on profite sans modération ! Seuls ou accompagnés d'un guide qui vous livrera toutes les histoires sur le territoire, voici une idée de randonnée que vous pouvez emprunter peu importe votre niveau : départ des Eucherts sur 3 km de sentiers damés puis direction le télésiège du Fort qui vous monte à 2390 m d'altitude. De là, vous pourrez admirer le Mont-Blanc et toute la chaîne de montagnes absolument magnifique ! Passage sur les crêtes pendant 3,4 km jusqu'au Roc Noir. Pour redescendre, comptez encore 6 km. Et si vous n'avez plus d'énergie, vous pourrez rentrer via le télésiège Roches Noires et arriver directement au front de neige du Centre.

Attention, n'oubliez pas votre forfait (ski ou piéton) pour accéder aux remontées !

Crédit : Pierre Le Moellic

Prendre du temps pour soi au spa

Après un week-end seulement ou une semaine bien chargée, pensez quand même à prendre du temps pour vous et venez profiter de l'offre spa de La Rosière. Plusieurs établissements de la station proposent tous types de formules : à l'heure, la demi-journée, la journée, juste un soin, ou même avec un repas... La plupart ont même une belle vue sur les montagnes ! Parmi eux (entre autres), le Sky SPA, le Spa de l'Hôtel Alparena, l'Alpen Lodge ou encore le SPA Nuxe au I.L.Y Hotels. N'hésitez pas à regarder les formules et les prix pour vous détendre au maximum (à la fin du séjour, c'est vraiment le bonheur).

Crédit : DR

Voir un match de hockey des Tigres Blancs

Bonus pour notre voyage à La Rosière, on a pu voir jouer l'équipe locale de hockey sur glace ! Dans la patinoire de la station, venez découvrir une ambiance folle et encourager les Tigres Blancs avec des activités sur les pauses (entractes) et tenter de gagner des lots ou des surprises. Une ambiance chaleureuse, familiale et festive pour profiter d'une nouvelle activité sur votre séjour à La Rosière.

Les logements à La Rosière : du camping à l'hôtel en passant par le chalet

Comme toute bonne station de ski qui se respecte, La Rosière jouit d'une grande diversité de logements. Bien évidemment, il y a les classiques chalets et appartements. Mais aussi, de nombreux hôtels. Pour notre séjour, c'est l'I.L.Y Hotels qui nous accueille dans son ambiance montagnarde intimiste où on se sent comme à la maison. Mais vous pourrez retrouver d'autres établissements sur tout le domaine.

Crédit : Pierre Le Moellic

Crédit : Pierre Le Moellic

Crédit : Pierre Le Moellic

Pour les plus originaux, pensez au camping Caravaneige La Forêt ! En été comme en hiver, le lieu dispose de 15 mobil-homes et de plusieurs emplacements pour caravanes et tentes (selon les saisons, le nombre évolue). Une piscine, un jacuzzi, un terrain de pétanque... La vie de camping mais à la montagne ! Ouvert depuis 30 ans, le camping Caravaneige La Forêt est hyper familial et tranquille, parfait pour ceux qui préfèrent le calme.

Malgré cette diversité et dans le cadre de la préservation de l'ADN de la station, La Rosière a limité le nombre de lits à 15 000. Actuellement, ce chiffre atteint les 13 950 lits touristiques donc c'est une station qui ne grandira plus tellement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant aimé La Rosière !

Cet endroit est parfait pour un séjour en famille ou entre amis. Ni trop grand ni trop petit, le domaine offre de nombreuses activités mais sans être "too much". On s'y retrouve facilement ce qui permet de rencontrer des gens et de nourrir des amitiés, qui sait ! En trois jours, on n'a évidemment pas pu faire le tour complet de La Rosière alors une chose est sûre, on reviendra.

Merci à toute l'équipe de l'Office de Tourisme de La Rosière et à l'agence AOP pour ce magnifique séjour !

Crédit : Pierre Le Moellic