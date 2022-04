Top 30 des meilleures énigmes logiques

Une énigme logique stimule le cerveau tout en l'amusant à tout âge. Voici 30 énigmes mathématiques qui vont vous mettre au défi.

Les meilleures énigmes logiques pour stimuler le cerveau de toute la famille

Beaucoup d'énigmes sont basées sur le raisonnement logique ou des équations mathématiques. Les énigmes sont ainsi de vrais jeux pour le cerveau, en même temps qu'elles sont un test de votre souplesse mentale. Ces devinettes logiques stimuleront l'aptitude mentale de toute la famille, enfants et adultes. Certains d'entre vous mettront moins d'une minutes à trouver la solution de ces énigmes, et pour d'autres, il faudra plusieurs minutes, voire, vous sècherez peut-être à deviner certaines réponses...

Vous trouverez ci après des énigmes logiques sur toutes les thématiques: animaux, culture populaire... N'hésitez pas à en faire des partages sur vos divers réseaux sociaux. Vous pourrez ainsi soumettre votre entourage au même test de raisonnement logique, et voir si le cerveau de vos amis a été aussi performant que le vôtre sur ces énigmes et devinettes mathématiques !

Si vous prononcez ces énigmes à voix haute en famille, à votre père votre fils ou encore votre fille, attention toutefois à ne pas dévoiler la solution, que nous écrivons à chaque fois après le récit de l'énigme. Nous vous souhaitons maintenant une bonne escapade mentale à travers toutes ces devinettes.

Des énigmes drôles et surprenantes suivies de leur solution

Bien qu'elle mette toujours le cerveau au défi, une énigme est parfois un peu comme une blague.

Avant de passer aux énigmes les plus mathématiques, nous vous laissons vous échauffer le cerveau en famille avec ces devinettes, des énigmes dont la solution va vous faire rire.

1. Qu'est-ce qui peut remplir une pièce entière sans prendre de place ?

Réponse : La lumière

2. Dans la pièce d'une maison, il y a 3 ampoules, dans une autre pièce il y a 3 interrupteurs. Comment sait-on quel interrupteur allument quelle ampoule de la pièce, sachant qu’on ne peut aller voir qu’une seule fois dans la pièce ?

Réponse; On allume l’interrupteur 1 de la pièce et on le laisse allumé 5 minutes.

3. Qu'est-ce qui ne peut être brûlé dans un feu ni noyé dans l'eau ?

Réponse : La glace

4. Qu’est-ce qu’on peut écraser avec le pied droit mais pas avec le pied gauche ?

Réponse : Le pied gauche

5. Tourne-moi sur le côté, et je suis tout. Coupe-moi en deux et je ne suis rien. Que suis-je ?

Réponse : Le nombre 8

6. Dans quelle situation le chiffre deux est égal à dix ?

Réponse: Lorsqu'on lit les minutes sur une montre à aiguille.

7. Qu'est ce que vous pouvez attraper mais pas jeter ?

Réponse: Un rhume

8. Toute chose, il dévore. Il ronge le fer, fait disparaître l’acier et réduit les pierres en poussière. Qui est-ce ?

Réponse : Le temps

9. Quelle est la lettre la plus tranchante ?

Réponse : La H

10. Quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens ?

Réponse : Le D

11. Quand je mange, je grandis et quand je bois, je meurs. Qui suis-je ?

Réponse : Le feu

12. Qu’est ce qui réfléchit sans réfléchir ?

Réponse: Un miroir

13. Le fabricant n’en veut pas. L’acheteur ne s’en sert pas. Et l’utilisateur ne le voit pas. Que suis-je ?

Réponse : Le cercueil

14. Qu'est-ce qui t'appartient mais que tout le monde utilise ?

Réponse : Ton nom

16. Je parle sans bouche et j'entends sans oreilles. Je n'ai pas de corps, mais je m'anime grâce au vent. Qui suis-je ?

Réponse : Un écho

17. Je n'ai que deux mots mais des milliers de lettres. Qui suis-je ?

Réponse : La Poste

18. J'ai des villes, mais pas de maisons. J'ai des montagnes, mais pas d'arbres. J'ai de l'eau, mais pas de poissons. Que suis-je ?

Réponse : Une carte

19. Quel mot commence et termine par un E mais ne comporte qu'une seule lettre ?

Réponse : Une enveloppe

20. Je viens d'une mine et je suis toujours entouré de bois. Tout le monde m'utilise. Que suis-je ?

Réponse : Une mine de crayon

Des énigmes faites d'équations mathématiques qui mettent le cerveau au défi

Etes vous un pro de maths et de logique ? Vous voilà bien échauffés par les devinettes logiques qui ont précédé, dont une partie était plus de l'ordre de la blague, assez drôle et légère. Nous mettons désormais votre cerveau au défi avec des énigmes mathématiques qui exigent un plus grand raisonnement, tout en restant accessibles aux enfants et à toute la famille. Faites faire ce test d'équations à votre cerveau, et n'oubliez pas les partages de résultats en commentaires ! Même si vous n'êtes pas un crack en maths, il se peut que vous réussissiez certaines de ces devinettes et énigmes mathématiques.

1. 20 + 20 + 20 = 60. Comment pouvez-vous faire encore 60 en utilisant le même nombre 3 fois, mais cela ne peut pas être 20?

Réponse : Utilisez le nombre 5 trois fois, 55 + 5 = 60

2. Cette énigme mathématique s'appelle la suite de Conway. A partir de la suite de chiffres écrite, tentez de deviner le nombre suivant.

1

11

21

1211

111221

312211

Quelle est la suite ?

Réponse : 13112221

3. Dans un étang, il y a un nénuphar. Toutes les nuits, le nombre de nénuphars double. Le premier jour, il y en a 1, le deuxième jour, il y en a 2, le troisième jour, il y en a 4. Au bout de 30 nuits, l’étang est recouvert de nénuphars. Au bout de combien de jours l’étang est-il à moitié recouvert de nénuphars ?

Réponse : 29 nuits

4. Comment couper un gâteau aux pommes en 8 parts égales en seulement trois coups de couteau ?

Réponse : en 4 parts égales avec 2 coups de couteau, puis le couper en 2 de manière horizontale

5. Un homme aveugle doit toujours prendre 2 comprimés rouges et 2 comprimés bleus chaque jour, sinon il meurt. Un jour, il mélange les 4 pilules et pourtant, sans aide, il va réussir à les prendre correctement. Comment fait-il ?

Réponse : Il a coupé les comprimés en 2.

7. Un bidon d'eau pèse 60 kilos. Que dois-tu y mettre pour qu'il ne pèse plus que 40 kilos ?

Réponse : Un trou

Des devinettes pour les enfants :

8. Si 8809 = 6, 7111 = 0, 2172 = 0, 6665 = 3, 3561 = 1, 1234 = 0, 6789 = 0, 9174 = 1, 6818 = 5, 7020 = 2, 3380 = 3. Alors, 2581 = ?

Réponse : 2

9. Un homme se réveille chez lui, dans le noir complet. Dans son tiroir, il y a 6 chaussettes noires, 4 blanches et deux rouges. Combien doit-il prendre de chaussettes au minimum pour être certain d’avoir deux chaussettes de la même couleur ?

Réponse : 4 chaussettes

10. L’énigme la plus difficile du monde :

À l’origine, cette énigme a été publiée en 1996 dan un article du le journal italien La Repubblica. L'homme qui l'a écrite est un philosophe américain prénommé George Boolos. Dans ses travaux, George Boolos explique que pour élaborer cette devinette, que l'on qualifie aujourd'hui comme la plus compliquée au monde, il a été aidé par deux personnes : le logicien Raymond Smullyan et l’informaticien John McCarthy, à qui l’on doit la complexité des réponses. Passons donc à l'énigme:

Il y a 3 dieux : Vrai, Faux et Aléatoire. Vrai répond toujours la vérité, Faux répond toujours des mensonges et Aléatoire choisit ses réponses au hasard. Il faut deviner quel dieu est lequel en ne posant que des questions par lesquelles ils peuvent répondre par oui ou par non. Les dieux comprennent vos questions en français mais répondent en disant Da ou Ja (sauf que vous ne savez pas laquelle des deux réponses signifie Oui et laquelle signifie Non). Chaque question ne peut être posée qu’à un seul dieu, vous pouvez poser plusieurs questions au même dieu mais vous n’avez que trois questions. Chaque question peut dépendre de la question à la réponse précédente. Comment faire ?

Réponse :

Il faut connaître la technique pour savoir si l’affirmation est vraie. Par exemple : « Si je te demande si A est aléatoire, répondrais-tu Ja? ». Peu importe s’il répond vrai ou faux, Ja serait la bonne réponse. Il faut donc faire comme suit :

1 - Posez à B : « Si je te demande si A est aléatoire, répondrais-tu Ja? ». Soit il est aléatoire, soit il n’est pas aléatoire et dans ce cas, A est aléatoire (ou B) et C ne l’est pas. S’il répond Da. Soit le C est aléatoire ou le B est aléatoire. Donc A n’est pas l’aléatoire.

2 - Quand on sait que C n’est pas aléatoire, dans le premier cas de figure. On lui demande « Si je te demandais es-tu Vrai, répondrais-tu Ja? ». S’il répond Ja, il est Vrai, s’il répond Da, il est Faux. Du coup on demande au Dieu C : « Si je te demandais si B est Aléatoire, répondrais-tu Ja? ». Si C est Vrai, s’il répond Ja, alors on sait que c’est l’Aléatoire, sinon, c’est l’autre. On en déduit qui est le dernier.

Alors, combiien de ces énigmes avez-vous réussi ? N'hésitez pas à faire des partages de ces énigmes et à soumettre ce test à vos amis et à toute votre famille !