Top 50 des meilleures devinettes difficiles

Une devinette difficile est une bonne occasion de stimuler ses neurones en s'amusant. Voici une sélection des meilleures avec leurs réponses.

Des charades et devinettes difficiles pour tout âge

Elles vous faisaient rire aux éclats quand vous étiez enfant, et elles vous mettent au défi maintenant que vous êtes adulte. Qui sont-elles ? Les devinettes difficiles, à l'évidence ! Les devinettes plaisent à tout âge et fédèrent les familles. Nous vous avons fait une sélection des meilleures devinettes difficiles, à partager en famille, avec vos enfants, vos frères et soeurs, vos parents ou vos amis. Des devinettes de Toto à celles des «Monsieur et Madame ont un fils ou une fille», en passant par les devinettes difficiles préférées des pros d'énigmes... Dans cet article, vous trouverez l'inspiration pour tous vos prochains repas de famille.

Si vous recherchez des jeux pour un anniversaire, pour faire rire les enfants et les autres, ces devinettes et énigmes seront un parfait contenu pour une fête. Faites simplement à ne pas révéler les réponses, indiquées après chaque devinette.

Des devinettes difficiles pour les pros d'énigmes et de logique

A mi-chemin entre l'énigme et la blague, la devinette difficile et logique exerce le cerveau tout en amusant toute la famille. Voici un contenu à tester avec ses frères et soeurs, son père, sa mère, ou encore ses enfants !

1. Je suis plus haut que le plus haut,

Plus bas que le plus bas,

Meilleur que dieu et pire que le diable.

Si on me mange, on en meurt,

Qui suis-je?

La réponse: «Rien»

2. En étant cassé je suis plus utile que quand je ne le suis pas, qui suis-je ?

Réponse: un oeuf

3. Je suis quelque chose qui t'appartient mais que les gens utilisent plus que toi, qui suis-je ?

Réponse: ton prénom

4. Je grandis sans être vivant. Je n'ai pas de poumon, mais j'ai besoin d'air pour vivre. L'eau, même si je n'ai pas de bouche, me tue, qui suis-je ?

Réponse: le feu

5. Quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens ?

Réponse: la lettre D (dé)

6. Monsieur et Madame Dupont ont 6 fils. Ils ont tous une sœur, combien y-a-t-il de personne dans cette famille ?

Réponse: 9 personnes car chaque fils a la même sœur

10. Je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Je rayonne de vie et le vent est mon plus grand ennemi. Que suis-je ?

Réponse: une bougie

Blague mignonne / instagram: @un_cimetiere_volant

11. Qui a deux branches, mais pas de feuilles ?

Réponse : Les lunettes

12. Qu'est-ce qui disparaît dès que tu dis son nom ?

Réponse : Le silence

13. Le fabricant n’en veut pas.L’acheteur ne s’en sert pas. Et l’utilisateur ne le voit pas.Que suis-je ?

Réponse : Le cercueil

14. Qu’est ce qui réfléchit sans réfléchir ?

Réponse: Un miroir

15. Je suis le seul aliment qu’on met au frigo, mais qui reste toujours chaud. Qui suis-je ?

Réponse : Le piment

Les Monsieur Madame ont une fille ou un fils les plus difficiles

1; Monsieur et Madame Duciel ont cinq filles, comment s'appellent les soeurs ?

Réponse : Betty, Baba, Noëlle, Candice et Sandra (Petit Papa Noël quand tu descendra du ciel, chanté avec le nez bouché)

2. Monsieur et Madame Serolle ont une fille, quel est son prénom ?

Réponse : Jessica (j’ai six casseroles)

3. Monsieur et Madame A ont deux filles, quel est le prénom des soeurs ?

Réponse : Emma et Karen (Eh macarena)

4. Monsieur et Madame Cale ont trois enfants, comment s'appellent les frères et soeurs ?

Réponse : Anna, Lise et Mehdi (analyse médicale)

5. Monsieur et Madame Ouquoi ont deux fils, comment s’appellent les frères ?

Réponse : Ted et Bill (t’es débile ou quoi ?)

Les devinettes difficiles qui ont une drôle de logique

Blague humour absurde / @un_cimetiere_volant sur instagram

Une blague est souvent drôle de par sa logique absurde. Voici des devinettes difficiles, tantôt mathématiques et tantôt absurdes. Chaque énigme est adaptée à tout âge. Vous trouverez aussi ci-dessous des devinettes de toto pour amuser les enfants et leurs parents.

1. Qu'est-ce qui peut remplir une pièce entière sans prendre de place ?

Réponse : La lumière

2. Dans la pièce d'une maison, il y a 3 ampoules, dans une autre pièce il y a 3 interrupteurs. Comment sait-on quel interrupteur allument quelle ampoule de la pièce, sachant qu’on ne peut aller voir qu’une seule fois dans la pièce ?

Réponse; On allume l’interrupteur 1 de la pièce et on le laisse allumé 5 minutes.

3. Qu'est-ce qui ne peut être brûlé dans un feu ni noyé dans l'eau ?

Réponse : La glace

4. Qu’est-ce qu’on peut écraser avec le pied droit mais pas avec le pied gauche ?

Réponse : Le pied gauche

5. Tourne-moi sur le côté, et je suis tout. Coupe-moi en deux et je ne suis rien. Que suis-je ?

Réponse : Le nombre 8

6. Dans quelle situation le chiffre deux est égal à dix ?

Réponse: Lorsqu'on lit les minutes sur une montre à aiguille.

7. Qu'est ce que vous pouvez attraper mais pas jeter ?

Réponse:Un rhume

Post it sourires à emporter / Pixabay

8. La maîtresse est étonnée et dit à Toto:



- Dis-moi, n'est-ce pas un peu étrange que tu aies écrit le même devoir que ton frère, pour la rédaction au sujet de ton chien ?



Que répond Toto ?

Réponse

L'énigme n'est pas difficile à résoudre: mon frère et moi avons le même chien

9. Toto est né un 23 décembre et pourtant il fête son anniversaire en été. Comment est-ce possible ?

Réponse

Toto habite dans l'hémisphère sud.

10. Toto rentre à la maison et dit à son père et à sa mère:



– Papa, maman, j’ai eu 10 à l'école !



Comment a-t-il fait ?

Réponse:

Il a eu 2 en géographie, 2 en sport, 1 en français, 3 en histoire et 2 en sciences, et a additionné chaque chiffre.

Les meilleures charades difficiles pour exercer le cerveau en famille

Charade n°1 :

Mon premier est la première lettre de l'alphabet.

Mon deuxième est utilisé par les prisonniers pour s’échapper dans les bandes-dessinées.

Les fantômes font mon troisième dans de vieux châteaux.

Mon quatrième est la meilleures carte d'un jeu normal de 52.

Mon cinquième est une note de musique.

Mon sixième est un pronom personnel indéfini.

On doit généralement faire attention à mon tout.

Réponse : l’alimentation (A-lime-hantent-as-si-on)

Charade n°2:

Une planche de BD est composée de plusieurs de mon premier.

Mon deuxième suit H.

Une phrase est composée de plusieurs de mon troisième.

Mon quatrième précède Ré.

Mon tout sonne les cloches.

Réponse : Quasimodo (cases-I-mots-do)

Charade n°3 :

Mon premier est une note de musique.

Mon deuxième est le contraire de laid.

Mon troisième est un rongeur qui vit parfois dans les égouts.

Mon quatrième se trouve sur les maisons.

Mon cinquième exprime le fait de faire de nouveau une action.

Mon tout abrite souvent des scientifiques.

Réponse : un laboratoire (la-beau-rat-toit-re)

Charade n°4 :

Mon premier est une lettre de l’alphabet.

Mon deuxième recouvre tout notre corps.

Mon troisième est un récipient.

Mon quatrième est un pronom possessif.

Mon cinquième est un pronom possessif.

Mon tout est un animal pas commode.

Réponse : un hippopotame (I-peau-pot-ta-me)

Charade n°5

Mon premier est une voyelle.

Mon deuxième est une personne qui a du mal à entendre.

Mon troisième vaut 501 lorsqu'il est écrit en chiffres romains.

Il ne faut pas perdre trop de mon quatrième sous peine de disparaître.



Mon tout se dit d'un bruit large et fort.

Réponse: Assourdissant (A-Sourd-10-Sang).

Charade 6:

Mon premier est un type de musique

Mon deuxième est la 17ième lettre de l'alphabet.

Mon troisième sert à transformer un tronc d'arbre en planche.

Mon quatrième est un pronom indéfini.



Mon tout est désagréable voire parfois mortel.

Réponse: électrocution (Électro-Q-Scie-On).

Charade 7

Quand on multiplie un nombre par mon premier, celui-ci reste égal à lui-même.

Mon deuxième permet de poser une question sur une heure ou une date.

On boit le thé dans mon troisième.

Mon quatrième est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.



Pour faire mon tout, on doit réciter des formules magiques.

Incantation (Un-Quand-Tasse-Ion).

Charade n°8

Mon premier est derrière nous.

Mon deuxième est une note de musique.

Mon troisième est une conjonction de coordination négative.

Mon quatrième est derrière certains animaux.

Mon tout est un prénom pour homme ou femme, de la génération de nos parents.

Réponse : Dominique (do-mi-ni-queue)

Charade 9

Les poules pondent mon premier.

Mon deuxième est un oiseau.

Les marins sont des spécialistes de mon troisième.

Mon quatrième arrive après 1.

Mon cinquième est une note de musique.

Mon sixième est un symbole composé de deux lignes qui se croisent.



Mon tout est un peintre qui a fait entre autres la toile 'La Liberté guidant le peuple'.

Réponse: Eugène Delacroix (œufs Geai Nœud Deux La Croix).

Charade 10

Mon premier est le contraire de haut.

Les chatons boivent mon deuxième.

Mon troisième sert à accrocher les voiles d’un bateau.

Mon quatrième vient avant K.

Les vaches, les chevaux et les chats ont mon cinquième accroché à leur derrière.

Les sorcières adorent mon tout.

Réponse : un balai magique (ba-lait-mât-J-queue)