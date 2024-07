Un couple d'octogénaires retrouvé mort main dans la main : voici ce que l'on sait sur ce mystère

Le 28 juin dernier, un couple d’octogénaires a été retrouvé mort ensemble dans son jardin dans les Ardennes. Retour sur ce fait divers troublant.

Une enquête est en cours. Ce 28 juin 2024, un couple de personnes âgées de plus de 80 ans a été étrangement retrouvé sans vie dans leur jardin. Selon le média L’Ardennais, il s’agirait d’Henriette et Bernard Guillot, âgés de 83 et 88 ans. Une disparition soudaine qui a surpris les voisins du couple et les habitants de leur commune à Vouziers dans les Ardennes.



Une voisine du couple d’octogénaires a déclaré au média de la région :

“On ne s’y attendait pas, ils allaient toujours aux courses ensemble et la dame m’avait saluée pas plus tard que mardi dernier. Ils avaient régulièrement de la visite les week-ends. C’étaient un peu mon papy et ma mamie, elle m’avait donné des pommes et de la rhubarbe l’année dernière.”

Une déclaration touchante lorsque l'on apprend les potentielles circonstances du décés du couple.

C’est à la fois tragique, mais beau

Alors, s’agit-il d’un suicide collectif, d’une mort naturelle ou bien d’un crime ? Une enquête a été ouverte. Selon le parquet de Charleville-Mézières qui traite l’affaire, il ne faut pas exclure la piste criminelle :

“Retrouver deux corps à l’extérieur de leur maison est effectivement particulier. C’est à la fois tragique, mais beau. Ils vivent ensemble, ils partent ensemble, c’est une belle histoire d’amour et de sensibilité”, a confié le maire de la ville.

Pour les pompiers, la cause de la mort serait plus naturelle : “un aurait pu faire un malaise cardiaque et l’autre l’aurait rejoint aussitôt sous le choc émotionnel”, auraient déclaré les professionnels, comme l’avance Midi Libre. Un bien triste fait divers. Dans son malheur, le couple aura pu au moins partir en même temps sans avoir à faire son deuil... Une affaire à suivre donc.