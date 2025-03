Le geste honteux d'un coach de basket sur sa joueuse provoque un scandale aux États-Unis

Le match de basket entre deux lycées ne s’est pas très bien terminé. C’est d’ailleurs une double peine pour l’équipe perdante, dont le coach s’est fait remarquer par un geste déplacé.

C’était un match de basket féminin tout ce qu’il y avait de plus normal, qui fait la Une outre-Altantique. Vendredi 21 mars au soir, le lycée de Northville affrontait celui de La Fargeville, à New York. La soirée ne s’est pas très bien déroulée pour l’équipe de Northville qui s’est inclinée 43-37. Puis, celles que l’on surnomme les Falcons ont connu un après-match bien mouvementé.

Sur les images capturées par un spectateurs présent, on peut voir des joueuses de Northville sur le bord du terrain, déboussolées après leur défaite. L’une d’elles, Hailey Monroe, semble même pleurer. Jusque-là, rien d’anormal pour un tel événement. Sauf que les choses se sont ensuite corsées.

On aperçoit le coach de Northville, Jim Zullo, se diriger précipitamment vers ses joueuses. C’est à ce moment qu’il tire la queue de cheval de Hailey Monroe avant d’avoir un échange houleux avec elle. Il faudra attendre qu’une des joueuses, Ahmya Tompkins, la nièce du coach, intervienne pour calmer la situation. Le coach lui aurait alors répondu « tu la fermes », selon une experte qui lit sur les lèvres.

Des images qui ont fait le tour des médias aux États-Unis

Crédit photo : The New York Times

Les images de l’échange ont rapidement fait le tour des médias et suscité la controverse. Jim Zullo, âgé de 81 ans et membre du New York Basketball Hall of Fame, a été immédiatement licencié par l’école. L’établissement scolaire s’est exprimé sur les réseaux sociaux après cet incident :

« Le district de Northville s'engage à garantir que ce type de comportement n'a pas sa place au sein de nos programmes et nous continuerons à défendre les valeurs de respect et d'intégrité que nos athlètes, nos familles et notre communauté attendent et méritent. Cet individu ne sera plus entraîneur pour le district scolaire central de Northville ».

#coach #fired #nyc #news ♬ original sound - Daily Mail @dailymail New York high school basketball coach, Jim Zullo, has been fired after a video of him pulling a female player by the hair after a championship loss went viral this week. The player who has her hair pulled has been identified as Hailey Monroe, who appears to be in tears at the time of the incident. DailyMail.com has reached out to Monroe for comment on the incident, with no immediate reply. Read the full story on DailyMail.com. Link in bio 🎥 X #basketball

Face au tollé provoqué, Jim Zullo a présenté ses excuses dans un communiqué. Il dit « regretter profondément » son comportement et aimerait pouvoir revenir en arrière. « Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à Hailey et à sa famille, à notre équipe, aux membres des écoles de Northville Central et à notre communauté. En tant qu'entraîneur, il est inacceptable, en aucune circonstance, de toucher une joueuse, et j'en suis sincèrement désolé », écrit-il.

Le coach a confié à une chaîne locale que la joueuse l’avait insulté après qu’il lui ait demandé de serrer la main de ses adversaires, d’où sa réaction exagérée. Le coach était sorti de sa retraite afin de s’occuper après le décès tragique de sa femme. Il a tout de même souhaité bonne chance à son équipe pour le reste du championnat, mais risque d’autres sanctions.