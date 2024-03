Un couple de personnes âgées ramasse de «l'ail des ours» en forêt, le cuisine... et meurt

En Autriche, un couple de personnes âgées est allé en forêt pour cueillir de l’ail des ours et le cuisiner dans une soupe. Mais quelques jours après leur repas, les deux personnes sont décédées.

Il s’agit d’un drame digne du film Into the Wild. En Basse-Autriche, à Deutsch-Wagram, un couple de personnes âgées est décédé après avoir cuisiné une plante mortelle. Le couple s’est rendu en forêt afin de récolter de l’ail des ours, une plante herbacée que l’on utilise en cuisine. Cette plante peut être cueillie dans les sous-bois entre mars et la fin du printemps et ses feuilles peuvent être mangées crues en salade ou cuites en soupe.

Pensant avoir trouvé de l’ail des ours, les personnes âgées ont décidé de faire une soupe avec. Cependant, ils ont confondu cette herbe avec de la colchique d’automne, une plante très toxique aussi connue sous le nom de safran des prés. Comme les deux plantes se ressemblent beaucoup, le couple ne s’est pas rendu compte de son erreur.

Le couple est décédé

Quelques heures après avoir mangé leur soupe, les personnes âgées ont vu leur état de santé se dégrader fortement puisqu’elles ont ressenti de vives douleurs et ont été amenées à l’hôpital.

“Nous soupçonnions qu’il s’agissait d’une intoxication alimentaire. Lorsque nous avons transporté les deux personnes à l’hôpital, leur état était stable”, a indiqué la Croix-Rouge.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, le couple est décédé quelques jours après son hospitalisation. En effet, la colchique d’automne contient un alcaloïque toxique : la colchicine, qui peut entraîner une défaillance des organes et un choc circulatoire en seulement quelques jours.

Pour ne pas confondre l’ail des ours et la colchique d’automne, voici quelques indices qui ne trompent pas. Premièrement, référez-vous à l’odeur : l’ail des ours a l’odeur de l’ail, ce qui n’est pas le cas de la colchique d’automne qui ne sent rien. En plus de cela, l’ail des ours pousse généralement sur le sol, dans des clairières ou en lisière de forêt. Cette herbe forme un épais tapis de feuilles et mesure entre 15 et 40 centimètres de haut. À l’inverse, la colchique d’automne possède des feuilles rigides, sans tige, avec un bulbe rond et foncé. En cas de doute, n’hésitez pas à demander l’avis d’un pharmacien ou d’un spécialiste des plantes afin de ne pas faire d’erreur et d'éviter de vous empoisonner.