Très appréciées, ces 4 plantes du jardin sont pourtant toxiques et dangereuses pour les chats, chiens et humains

Nous sommes de plus en plus nombreux à entretenir notre jardin. Et pour beaucoup, cette activité n’est plus une corvée, mais un plaisir. Si vous aimez voir votre espace extérieur jonché de fleurs et sublimé par de jolies plantes bien taillées, vous devez savoir que de nombreuses espèces sont très toxiques. Ainsi, elles peuvent se révéler dangereuses pour vos enfants et vos animaux de compagnie.

Le muguet de mai, un porte-bonheur dangereux

Présent dans de nombreux jardins, le muguet de mai est très apprécié. Le premier jour de ce joli mois, on aime l’offrir à nos proches pour leur souhaiter du bonheur et de la chance. De plus, le parfum des petites clochettes est délicieux.

Mais attention, ces petites fleurs blanches sont très toxiques. Si elles sont ingérées par une personne ou un animal, elles entraînent un ralentissement du rythme cardiaque, des troubles de la vue et peuvent même causer la mort.

La laurier rose, une plante très prisée dans les jardins méditerranéens

Avec ses délicates fleurs roses et son feuillage dense, le laurier est très intéressant pour agrémenter un jardin. De plus, il a l’avantage d’offrir une longue floraison qui dure tout l’été.

Mais il s’agit d’une plante toxique. La toxine qu’il renferme, l’oléandrine, est très puissante et dangereuse. Comme le muguet, elle impacte le fonctionnement du cœur et de ce fait, peut causer la mort.

Si vous possédez déjà cet arbuste chez vous, faites très attention au moment de la taille. Car le poison est présent dans la sève des branches, mais également dans les fleurs.

La tulipe : une fleur toxique pour les chiens

Peu de personnes le savent, mais la tulipe n’est pas une fleur inoffensive. En réalité, elle est toxique pour tous les animaux et même pour les humains. Mais ses toxines étant concentrées au niveau du bulbe, ce sont surtout les chiens qui sont susceptibles de souffrir d’un empoisonnement.

Car une fois les bulbes plantés, certains toutous s’amusent à les déterrer. Et malheureusement, les toxines de la tulipe s’avèrent dangereuses.

Pendant la seconde guerre mondiale, la pénurie de cultures a poussé les humains à trouver d’autres sources de nourriture. En Hollande, certains ont ingéré des bulbes de tulipes. Conséquences : ils ont souffert de pathologies graves, voire mortelles pour les plus fragiles.

Le lantana : de superbes fleurs qui cachent un grand danger

Le lantana est un très bel arbuste qui dévoile des fleurs aux coloris variés et éclatants. S’il est considéré comme une mauvaise herbe dans les pays tropicaux, il est très prisé dans les jardins français. Mais cette plante est toxique à la fois pour les animaux domestiques et les humains.

À savoir que toutes les parties de la plante renferment du poison. Plus précisément, il s’agit de toxines hépatiques, donc dangereuses pour le foie. Si un animal ou une personne consomme les baies, les feuilles ou les fleurs du lantana, il présentera les symptômes d’une jaunisse.

À noter : la concentration du poison est si élevée qu’une quantité de l’ordre de 1 % de notre poids corporel suffit à nous rendre malades.