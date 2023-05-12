Succombez aux délices de la brioche salée au pesto d'ail des ours et parmesan, une tuerie à partager (ou pas) !

Moelleuse et généreuse, cette brioche au pesto à l'ail des ours et au parmesan ne fera pas long feu sur la table… Vos papilles vont l'adorer !
Pour (re)découvrir l'ail des ours, un ail sauvage très parfumé, tentez cette recette de brioche salée ! Idéale à partage à l'heure de l'apéritif, elle est super moelleuse et très gourmande. Pas de panique ! C'est plus simple à faire que ce que vous n'imaginez. Vous pourrez remplacer le pesto d'ail des ours par du pesto classique ou du pesto rosso pour une version qui aura tout autant de succès. Et si vous voulez que ça dégouline de gourmandise, on ne peut que vous conseiller la brioche perdue au pesto et à la mozzarella ! Vos papilles vont s'envoler au 7e ciel…
Recette Brioche salée au pesto d'ail des ours et parmesan
Ingrédients
- Pour la brioche :
- 500 g de farine
- 1 c. à soupe de sucre
- 20 g de levure fraîche
- 175 g de oeufs en omelette
- 100 ml de lait
- 6 g de sel
- 130 g de beurre mou
- Pour le pesto à l'ail des ours :
- 30 g de feuilles d'ail des ours
- 50 ml de huile d'olive
- sel, poivre
- 50 g de parmesan râpé
- 1 jaune d'oeuf
Préparation
1
Verser la farine, le sucre, la levure, les oeufs, le lait et le sel dans la cuve du robot (attention à ne pas faire se toucher le sel et la levure).
2
Avec le crochet, commencer à mélanger pendant une dizaine de minutes. Ajouter le beurre mou coupé en morceaux et pétrir encore pendant 5 minutes.
3
Couvrir avec un linge et laisser reposer 1h30 à température ambiante.
4
Dégazer la pâte en la travaillant légèrement à la main. Former une boule et réserver au frais.
5
Pour le pesto, laver les feuilles d'ail des ours et les déposer dans le bol d'un blender. Verser l'huile et mixer jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.
6
Verser dans un bol, assaisonner de sel et de poivre puis ajouter le parmesan. Mélanger.
7
Abaisser la pâte à brioche sur un plan de travail fariné et former un rectangle d'environ 25 cm x 50 cm. Recouvrir de pesto à l'ail des ours (laisser un contour libre de 2 cm à peu près).
8
Rouler la brioche en commençant par le bas pour former un boudin. Placer au frais pendant encore 1 heure (ou une vingtaine de minutes au congélateur).
9
Tailler le boudin en deux dans le sens de la longueur. Tresser ensuite la brioche puis former une couronne. Appuyer pour souder les bords entre eux.
10
Badigeonner de jaune d'oeuf battu avec un peu d'eau et enfourner à 160°C pendant 30 minutes.
L'astuce du chef
Vous pouvez saupoudrer de parmesan avant d'enfourner pour encore plus de gourmandise !