« Un don de la Vierge Marie » : « miracle » après la guérison subite d'une jeune aveugle, aux JMJ

Une jeune espagnole prétend avoir été guérie miraculeusement du mal dont elle était victime, en marge des JMJ au Portugal.

A-t-on assisté à un « miracle », au sens biblique du terme, au Portugal ?

Une adolescente aveugle affirme ainsi avoir guéri de sa cécité - jugée pourtant incurable par ses médecins - alors qu'elle assistait à une messe dans la ville de Fatima, en marge des Journées mondiales de la jeunesse, organisées dans la capitale portugaise, Lisbonne, du 1er au 6 août.

Âgée de 16 ans, cette jeune fille espagnole, prénommée Jimena, prétend en effet qu'elle a recouvré la vue le samedi 5 août lors de cet office religieux, au cours duquel elle a reçu la communion.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Elle prétend avoir recouvré la vue miraculeusement, en marge des journées mondiales de la jeunesse

Selon le Figaro, sa guérison aurait eu lieu suite à une « neuvaine », une prière récitée tous les soirs par les fidèles pour obtenir des grâces bien précises. La famille de l'adolescente ainsi que les membres de son groupe religieux, l'Opus Dei (rendu célèbre par les ouvrages de Dan Brown), auraient en effet prié au quotidien pendant neuf longues journées pour que survienne ce miracle.

Le 5 août, Jimena se trouvait donc dans la ville de Fatima - connue pour ses supposées apparitions mariales (vierge Marie) à l'instar de Lourdes en France - alors que le pape François était également sur les lieux. Venue assister à la messe, l'adolescente aurait, selon ses dires, été soignée soudainement, comme si les prières récitées dans le cadre de la « neuvaine » avaient été exaucées.

« J’étais super nerveuse (...) Après avoir reçu la communion, je suis retournée à mon banc, j'ai commencé à pleurer beaucoup parce que c'était le dernier jour de la neuvaine et je voulais guérir. J’ai dit à Dieu s'il vous plaît ! Et quand j'ai ouvert les yeux, je voyais parfaitement », a-t-elle ainsi raconté, non sans une certaine émotion, dans un message vocal diffusé l'après-midi du « miracle ».

La scène, que l'on devine incroyable, s'est déroulée devant une assistance médusée, dans laquelle figuraient les parents de la jeune fille qui n'en reviennent toujours pas.

« Elle a ouvert les yeux, et a commencé à tout voir. Puis elle s'est mise à pleurer et s'est rendu compte que ses amis avaient pris deux ans et demi de plus. On ne s'est pratiquement pas parlé, elle pleurait, elle nous a juste dit 'je vois, je vois'. C'est une joie incroyable », a confié son papa.

Si l'on en croit les informations relayées par les médias, Jimena souffrait depuis deux ans et demi d'un problème à l'œil, que l'on appelle « spasme d'accommodation ». Une pathologie qui la rendait aveugle et l'obligeait à se déplacer à l'aide d'un chien guide et d'une canne.

« La convergence des yeux ne fonctionnait pas, c'était quelque chose que les médecins eux-mêmes considéraient comme inexplicable », a expliqué le père de Jimena, qui a précisé que sa famille avait « tout essayé », y compris un traitement japonais révolutionnaire aux « effets secondaires terribles », en vain.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Les parents s'en sont donc remis à Dieu et ont décidé de se rendre aux JMJ de Lisbonne dès le 28 juillet, afin d'y lancer une neuvaine

Informé de ce prétendu « miracle », le cardinal Juan José Omella (archevêque de Barcelone et président de la Conférence épiscopale espagnole) a réagi avec enthousiasme suite à cet événement miraculeux, mais il s'est tout de même montré prudent, précisant que « les médecins devront évaluer si cela peut être guéri ou pas ».

Pour Jimena, pas de doute, sa guérison est un « don de la Vierge Marie ». « Je dois vraiment remercier pour ce miracle, car j'ai pu voir l'autel, le tabernacle, mes amies, tout était parfaitement clair », a-t-elle ainsi déclaré.

« Je crois que c'est un cadeau de la Vierge pour les JMJ (...) Nous allons revoir l'équipe médicale qui la soigne depuis un an (...) afin qu'ils puissent tirer leurs propres conclusions, (...) je pense que les gens sont déjà suffisamment émus - ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, de toute façon ils ne croiront pas », ont pour sa part commenté son papa, qui a expliqué de pas avoir l'intention de faire les démarches nécessaires pour faire reconnaître officiellement le miracle par l'Église catholique.

Le mystère pourrait donc ne jamais être élucidé.