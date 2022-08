Une vieille dame de 82 ans disparue depuis plusieurs jours a été retrouvée avec l'aide d'un garçon âgé d'un an

En Géorgie, une femme âgée de 82 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer a été portée disparue pendant plusieurs jours. Grâce à un petit garçon d’un an et demi, qui jouait avec des bulles de savon, la vieille femme a finalement été retrouvée en bonne santé.

Le 9 août dernier, Nina, une femme âgée de 82 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, a été portée disparue. Alors qu’elle rendait visite à sa famille, Nina a quitté la maison de sa nièce et ses proches n’ont pas réussi à retrouver sa trace.

Les autorités locales ont été contactées et les recherches se sont succédées pendant plusieurs jours.

Crédit photo : Brittany Moore / Coweta County Sheriff's Office

Non loin de là, Ethan, un petit garçon âgé d’un an et demi, et sa mère Brittany jouaient dans le jardin familial. L’enfant jouait avec des bulles de savon, et certaines ont volé près de la clôture du jardin. Ethan a poursuivi les bulles et en s’approchant, il a remarqué quelque chose dans la forêt. Selon sa mère, le petit garçon aurait crié le mot suivant : « pieds ! »

Le petit garçon a sauvé la vieille dame

En s'accroupissant aux côtés de son fils, Brittany a tout de suite vu ce que le petit garçon avait remarqué.

« Si vous vous mettez à son niveau et que vous regardez à travers la clôture, vous pouvez voir des branches cassées et c'est là qu'elle était allongée. Je ne savais pas si je devais aller voir ou appeler quelqu'un parce que j'avais l'un de mes petits garçons dans le jardin et l'autre à l'intérieur de la maison », a expliqué la mère de famille.

Brittany a finalement pris la décision d'alerter les autorités pour les avertir que quelqu’un se trouvait dans la forêt, non loin de leur maison. Quand les professionnels se sont déplacés, ils ont remarqué que les pieds appartenaient à la vieille femme de 82 ans, qui était allongée dans les bois, désorientée mais vivante. Pour s’assurer qu’elle allait bien, elle a été transportée à l’hôpital.

Crédit photo : Brittany Moore

La vieille dame a finalement pu sortir de l’établissement pour rentrer chez elle. Accompagnée par sa famille, elle a pu rencontrer Ethan et l’a vivement remercié.

« Les anges sont de toutes formes et de toutes tailles », a déclaré la fille de la vieille dame, reconnaissante.