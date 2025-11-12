Un escroc qui avait monté une arnaque à 500 millions de dollars a été retrouvé démembré avec sa femme

À Dubaï, un escroc spécialisé dans les cryptomonnaies a été tué et démembré avec sa femme par des ravisseurs.

Les drames s'enchaînent à Dubaï. Après la violente agression de la mannequin OnlyFans qui a été retrouvée la colonne vertébrale brisée, deux autres personnes ont été agressées dans le pays. Roman Novak était un homme âgé de 38 ans et un escroc spécialisé dans les cryptomonnaies. En 2020, il a reçu une peine de 6 ans de prison en Russie, avant de reprendre ses activités criminelles après sa libération en 2023.

Roman Novak aurait lancé la plateforme Fintopia, qui promettait des transferts rapides de cryptomonnaies à ses investisseurs. Cette plateforme aurait permis à l’escroc de gagner 500 millions de dollars. Cependant, il s’agissait d’une arnaque pour les investisseurs puisque Roman Novak a ensuite disparu avec l’argent collecté.

Crédit photo : @t0r / Instagram

L’escroc et sa femme enlevés

Suite à cette affaire, Roman Novak a été enlevé alors qu’il se trouvait aux Emirats arabes unis. Lui et sa femme Anna, 37 ans, étaient portés disparus depuis début octobre et ne donnaient plus aucune nouvelle. Quelques jours avant leur disparition, ils auraient été transportés par leur chauffeur personnel à un parking près d’un lac. C’est à cet endroit qu’ils ont été vus pour la dernière fois alors qu’ils devaient “discuter affaire” avec un investisseur inconnu.

Crédit photo : @t0r / Instagram

Malheureusement, tout ne s’est pas bien passé car le couple a été retrouvé mort. Selon les premiers éléments de l’enquête, le ravisseur voulait le mot de passe du portefeuille crypto de Roman Novak pour récupérer l’argent. Ce dernier a accepté de lui donner, mais une fois l’accès obtenu, le ravisseur n’a rien trouvé.

“D’après les premières informations, Novak et sa femme ont été enlevés contre rançon. Lorsque les criminels ont compris qu’ils n’obtiendraient pas l’argent, ils les ont tués tous les deux. L’enquête a établi que les tueurs avaient des complices qui ont aidé à organiser l’enlèvement. Ils ont loué des voitures et des locaux où les victimes étaient retenues de force. Après le meurtre, les auteurs se sont débarrassés des couteaux et des effets personnels des victimes, les abandonnants dans différents émirats”, a déclaré une source proche de l’affaire, selon Unilad.

Ils ont été démembrés

Roman Novak et sa femme ont été tués et démembrés. Les parties de leurs corps ont été dispersées par les tueurs, et certains morceaux ont été déposés dans les poubelles d’un centre commercial, tandis que les restes des corps ont été enterrés dans le désert émirati.

Selon des informations relayées par Ouest-France, une enquête pour enlèvement et homicide a été ouverte et pour le moment, sept suspects ont été interpellés, dont trois soupçonnés du meurtre de Roman Novak et sa femme. Les deux enfants du couple ont été confiés à des membres de leur famille.