Cette nouvelle arnaque Stranger Things piège de plus en plus de victimes

Une société de cybersécurité vient d’alerter le public sur une arnaque qui prend de plus en plus d’ampleur. Cette dernière piège ses victimes en leur faisant croire que les derniers épisodes de Stranger Things sont déjà accessibles.

En cette fin d’année 2025, Netflix gâte ses fans avec le final très attendu de la série Stranger Things. Après la première partie, disponible depuis le 27 novembre, les abonnés attendent sagement le dénouement de cette série culte. En effet, les derniers épisodes de la série seront disponibles à partir du 26 décembre prochain.

Cependant, certaines personnes mal intentionnées ont décidé d’exploiter cette impatience pour monter une arnaque bien ficelée. C’est ce que révèle la société de cybersécurité Kaspersky, qui a repéré un pic d’escroqueries où les spectateurs sont attirés par la promesse d’accéder gratuitement aux nouveaux épisodes via des téléchargements ou du streaming.

Crédit photo : Netflix

Comme souvent, l’idée est d’attirer les téléspectateurs vers des sites malveillants afin de voler leurs données personnelles et financières sensibles. Les conséquences sont particulièrement dangereuses et vont du vol d’identité à des transactions bancaires non autorisées.

Comment faire pour éviter l'arnaque ?

Pour masquer la fraude, les cybercriminels ont mis en place une tactique spécifique : ils demandent aux utilisateurs de “vérifier qu’ils sont humains” avant de leur accorder l’accès au contenu. Cette étape, bien qu’imitant un test CAPTCHA légitime, est en réalité un mécanisme d’hameçonnage.

Crédit photo : Netflix

Cette fausse vérification peut exiger la saisie d’identifiants et de mots de passe de comptes existants (comme ceux de leur boîte mail), ou encore la création d’un nouveau compte incluant leurs données de carte bancaire pour activer un soi-disant essai gratuit.

Commentant ces tentatives, Olga Altukhova, experte en cybersécurité chez Kaspersky, souligne ainsi :

« Nous conseillons fortement de n’utiliser que les sources officielles et d’être extrêmement vigilant face à toute offre inattendue : votre sécurité passe avant un divertissement prétendument gratuit ».

Crédit photo : Netflix

Pour éviter le pire, Kaspersky conseille de surveiller les dates de sortie officielles pour ne plus se faire berner. Vous pouvez par ailleurs vérifier l’authenticité des sites web avant de saisir vos informations personnelles. L’utilisation d’une solution de sécurité fiable et adaptée à vos besoins est toujours préférable.

Enfin, méfiez-vous tout simplement des offres trop belles pour être vraies. Au vu des mesures de sécurité mises en place par Netflix, il est d’ailleurs très peu probable que les épisodes soient diffusés en avance.