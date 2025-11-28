«Brad Pitt» fait une nouvelle victime : une retraitée croyant être en couple avec l'acteur arnaquée de 107 000 euros

Un brouteur se faisant passer pour l’acteur américain Brad Pitt a réussi à arnaquer une nouvelle victime en Suisse.

Anne Deneuchatel n’est pas la seule à avoir été victime d’un faux Brad Pitt. Entre février 2023 et juin 2024, cette quinquagénaire s’est fait escroquer plus de 830 000 euros par un brouteur se faisant passer pour l’acteur hollywoodien.

Crédit Photo : Capture d’écran YouTube

En Suisse, une retraitée a vécu la même histoire, rapporte la Radio Télévision Suisse (RTS).

À l’instar de la Française, cette femme pensait vivre une belle idylle avec le comédien américain, mais la réalité était tout autre.

Contactée par l’agente de la star

Les faits remontent à mai 2024. À l’époque, la victime, qui se fait appeler Patricia, reçoit un DM sur Instagram de la prétendue « manageuse» de la star. Celle-ci lui propose de converser avec l’acteur.

Ravie, la Suissesse, qui est fan de Brad Pitt, accepte aussitôt la proposition, et ce sans se poser de questions.

Elle commence alors à échanger avec son idole. Au fil des semaines, la senior tisse des liens avec son interlocuteur, qui se montre de plus en plus entreprenant.

Crédit Photo : Getty Images

« Il me pose beaucoup de questions sur ce que je ressens. Et puis un jour il me fait comprendre qu’il est amoureux de moi », raconte la principale concernée.

Ce n’est pas tout. Le brouteur multiplie les déclarations d’amour pour manipuler sa proie. « Mon amour, tu es mon tout maintenant et pour toujours », a-t-il écrit dans l’un de ses messages.

De son côté, Patricia tombe dans le piège.

5 0 000 euros pour rencontrer le faux Brad Pitt

Peu après, l’arnacœur profite de la naïveté de sa cible pour lui demander de l’argent. Il orchestre une rencontre contre la somme de 50 000 euros, ce que la retraitée accepte.

« Je me dis: "Bon, peut-être que c'est leur façon de faire…», se souvient la malheureuse.

Le hic ? Patricia n’a jamais vu en chair et en os celui qu’elle pensait être son compagnon virtuel.

Pour éviter d’éveiller les soupçons, son interlocuteur lui envoie un bouquet de fleurs et des mots doux : « Je t’aime tellement bébé. Je ne peux attendre de passer le reste de ma vie avec toi. Pitt ».

Crédit Photo : iStock

Dans la foulée, Patricia continue à verser ses sous à son petit ami pour les motifs suivants : frais médicaux, condition de « management » et déplacements à l’étranger.

Ce n’est pas tout. Elle s’est même rendue à Los Angeles (États-Unis) pour voir son prétendant. Celle-ci a patienté pendant trois semaines avant de réaliser que Brad Pitt lui avait posé un lapin.

Au total, la femme a perdu plus de 107 000 euros dans cette triste affaire.

Elle ouvre les yeux grâce à Anne

Finalement, Patricia ouvre les yeux grâce la médiatisation de l’histoire d’Anne Deneuchatel. C’est la douche froide pour cette dernière car elle réalise qu’elle a été escroquée.

Sa réaction est immédiate : elle dépose une plainte au commissariat et une enquête est ouverte. Dans la foulée, elle engage un détective privé pour retrouver le malfrat.

Crédit Photo : iStock

Aujourd’hui, la plaignante confie avoir honte.

« "Il y a une honte indescriptible. Je sais que j’ai passé presque une année à vivre une relation qui n’existait pas. On se dit : mais comment j’ai fait pour avoir été abusée pareillement ? », confie-t-elle.

Malgré cette épreuve, la Suissesse tente de se reconstruire.