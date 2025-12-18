Il se fait passer pour un agent de la mairie : attention à cette nouvelle arnaque dans les communes françaises

Dans la ville de Mazé-Milon, en Maine-et-Loire, une nouvelle arnaque a été repérée. Pour protéger ses habitants, la mairie appelle à la prudence.

Les arnaques sont nombreuses et il peut être difficile de les déceler. De manière générale, il est conseillé de se méfier des personnes qui sonnent à votre porte. Si certaines peuvent avoir de bonnes intentions, ce n’est pas toujours le cas. Au printemps, il est par exemple fréquent de voir un vendeur de fruits et légumes sonner à notre domicile pour nous extorquer de l’argent.

Crédit photo : iStock

D’autres personnes peuvent sonner chez vous pour vous piéger, comme de faux techniciens qui disent intervenir sur votre fibre optique sans révéler l’identité de leur employeur. Dans la majorité de ces cas, ces escrocs s’introduisent chez vous pour faire du repérage pour de potentiels cambriolages.

Un faux agent communal

Une nouvelle arnaque similaire a été détectée dans la commune de Mazé-Milon, en Maine-et-Loire, à une trentaine de kilomètres d’Angers. Un jeune homme dans une camionnette blanche parcourt la ville depuis plusieurs jours et se fait passer pour un agent de la mairie. Cependant, il n’en est rien.

La mairie de Mazé-Milon a lancé l’alerte sur ses réseaux sociaux pour inciter ses habitants à la prudence, dans un message publié sur Facebook ce mercredi 17 décembre.

“Nous vous informons qu’un jeune homme avec une camionnette blanche se fait passer pour un agent de la mairie pour la distribution des colis de Noël du CCAS (Centre communal d’action sociale), au niveau de la route du Château”, indique la mairie sur Facebook.

Faire preuve de prudence

Si la mairie n’indique pas clairement les motivations de cet homme, on peut émettre plusieurs hypothèses à ce sujet. S’il cherche à s’introduire chez les habitants, cet escroc peut faire du repérage pour planifier un cambriolage. Il peut également chercher à soutirer de l’argent à ses victimes en utilisant le prétexte du CCAS.

Dans tous les cas, les habitants de cette commune sont invités à faire preuve de prudence. Pour savoir si un véritable agent communal sonne à votre porte, vous pouvez lui demander sa carte professionnelle, son badge ou un justificatif officiel délivré par la collectivité. Si l'agent n'a aucune preuve pour confirmer son identité, méfiez-vous. Attention : cette arnaque pourrait s’étendre à plusieurs villes de France, alors soyez prudent si quelqu’un sonne à votre porte.