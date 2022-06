Il retrouve sa mère biologique après 20 ans d'absence et découvre qu'ils travaillaient dans le même hôpital

Après avoir été placé à l’adoption, un jeune homme a réussi à retrouver sa mère biologique 20 ans plus tard. Cette dernière a pu le contacter grâce aux réseaux sociaux.

Benjamin Hulleberg est un jeune homme de 20 ans qui a été adopté quand il était petit par Angela et Brian Hulleberg. Pendant toute sa vie, il a toujours été curieux de savoir qui était sa mère biologique dont il ne connaissait que le prénom, Holly. Pendant 20 ans, Benjamin s’est posé des questions sur ses origines.

« C’était toujours une conversation très positive, a-t-il expliqué. Mes parents exprimaient leur gratitude envers Holly, et moi je leur disais que j’étais reconnaissant et je leur parlais de la façon dont j’aimerais la rencontrer un jour. »

Crédit photo : Hôpital Saint-Marc de HCA Healthcare

De son côté, Holly n’a jamais oublié son fils qu’elle a placé à l’adoption un jour de Thanksgiving. Encore adolescente à sa naissance, la jeune femme était trop jeune pour pouvoir s’occuper de son bébé. Pendant trois ans, elle a reçu des lettres et des photos de son fils grâce à l’agence d’adoption, mais quand celle-ci a fermé en 2014, elle n’a plus eu de nouvelles.

« Il était toujours dans mon esprit, a confié Holly. Plus encore pendant les vacances et son anniversaire. Ces deux dates me provoquaient des montagnes russes d’émotions. Je pensais à lui tout le temps. »

Elle retrouve son fils sur les réseaux sociaux

Pour tenter d’avoir des nouvelles de Benjamin, Holly s’est rendue sur Facebook et a trouvé son profil. Cependant, elle a décidé de garder ses distances pendant quelques années et de le suivre de loin.

« Il avait 18 ans quand je l’ai trouvé et j’étais très hésitante. Il avait tellement de choses à faire dans sa vie… La dernière chose que je voulais faire, c’était être un frein dans sa vie. Alors je l’ai juste regardé de loin », a déclaré Holly.

Si la jeune maman s’est tenue à l’écart de la vie de son fils par peur de le déranger, celui-ci faisait tout pour retrouver sa mère. Il s’est notamment inscrit sur un registre d’adoption et a passé un test ADN.

En novembre dernier, Holly a décidé de se lancer et a envoyé un message à Benjamin sur Facebook, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Crédit photo : Facebook

En recevant ce message, Benjamin a été bouleversé.

« Je me souviens de l’endroit exact où j’étais quand j’ai reçu ce message, a-t-il expliqué. J’étais au travail. J’étais opérateur de machine et je me souviens que je m’occupais de la machine 15. Quand j’ai pris mon téléphone et que j’ai vu son message, j’ai tout de suite répondu. Je pleurais, c’était des émotions très positives. C’est un jour que j’attendais depuis 20 ans, je n’arrivais pas à croire qu’il arrivait enfin. C’était beaucoup d’émotions à encaisser. »

La mère et son fils se revoient après 20 ans de séparation

Immédiatement, Benjamin a demandé à sa mère s’ils pouvaient se rencontrer. Si Holly ne s’attendait pas du tout à cette demande, elle a accepté et ils se sont donnés rendez-vous dès le lendemain pour un dîner. Holly a commencé par rencontrer les parents de Benjamin, avant que celui-ci n’arrive.

« Environ cinq minutes après que nous nous soyons assis, Benjamin est arrivé. Il s’est approché et m’a tapé sur l’épaule. La joie m’a submergé, nous nous sommes assis en nous serrant dans les bras pendant environ cinq minutes en pleurant », a raconté Holly.

Crédit photo : Benjamin Hulleberg

Les retrouvailles ont duré plus de trois heures et Benjamin et Holly ont découvert qu’ils travaillaient dans le même hôpital durant ces deux dernières années. En effet, Holly était assistante médicale, tandis que Benjamin faisait du bénévolat dans l’unité de soins intensifs de l’établissement. Benjamin a par la suite rencontré son demi-frère et sa demi-soeur, avec qui il s’entend très bien.

Crédit photo : Benjamin Hulleberg

Il a tenu à adresser un message d’espoir à tous les enfants qui aimeraient prendre contact avec leur famille biologique.

« Ne perdez pas espoir, a-t-il affirmé. J’ai failli abandonner, j’ai essayé tellement de choses qui n’ont pas fonctionné. C’est arrivé au moment où je m’y attendais le moins, à l’improviste. En rencontrant ma mère biologique et ma famille, j’ai eu l’impression de guérir. Je me sens entier, complet, et je sens que je suis enfin prêt à continuer ma vie. »