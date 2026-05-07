En Corée du Sud, ce robot humanoïde devient... un moine bouddhiste, il s'exprime sur sa foi

Ce mercredi 6 mai, un robot humanoïde est devenu moine bouddhiste lors d’une célébration en Corée du Sud. Des images incroyables.

Avec l’avancée de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies, les robots humanoïdes feront bientôt partie de nos vies. Ils pourraient notamment nous aider dans notre quotidien, comme ce robot humanoïde qui s’occupe de vos courses et de votre voiture à votre place, ou de cet autre robot qui peut faire toutes les tâches ménagères dans votre maison.

Récemment, un autre robot humanoïde pour le moins étonnant a vu le jour en Corée du Sud.

Crédit photo : Korea JoongAng Daily

Un robot bouddhiste

Nommé Gabi et haut de 130 centimètres, ce robot est devenu… un moine bouddhiste ! Il a été présenté au temple Jogye de Séoul à l’occasion de la veille de l’anniversaire de Bouddha.

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Crédit photo : Korea JoongAng Daily

Pour l’événement, le robot était vêtu d’une robe bouddhiste traditionnelle et portait des chaussures noires. Comme le veut la tradition, il a prononcé son engagement religieux devant les autres moines présents. Selon Le Figaro, lorsque l’un d’entre eux lui a demandé de se consacrer au bouddhisme, le robot a répondu : “Oui, je m’y consacrerai” en coréen.

Des robots liés à la religion

Après cela, le robot a reçu un chapelet autour de son cou, remis par un autre moine. À l’avenir, ce robot humanoïde pourrait participer à des cérémonies et des activités éducatives liées au bouddhisme.

Ce n’est pas la première fois qu’un robot est utilisé dans le monde de la religion. Une chapelle a déjà proposé à ses fidèles de s'entretenir avec Jésus sous forme d'intelligence artificielle. En février dernier, un automatique japonais nommé Buddharoid a été créé, dans le but de “prodiguer des conseils spirituels”. Une avancée qui peut faire sourire, ou inquiéter.