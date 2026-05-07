En Corée du Sud, ce robot humanoïde devient... un moine bouddhiste, il s'exprime sur sa foi

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Le robot moine

Ce mercredi 6 mai, un robot humanoïde est devenu moine bouddhiste lors d’une célébration en Corée du Sud. Des images incroyables.

Avec l’avancée de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies, les robots humanoïdes feront bientôt partie de nos vies. Ils pourraient notamment nous aider dans notre quotidien, comme ce robot humanoïde qui s’occupe de vos courses et de votre voiture à votre place, ou de cet autre robot qui peut faire toutes les tâches ménagères dans votre maison.

Récemment, un autre robot humanoïde pour le moins étonnant a vu le jour en Corée du Sud.

Un moine et le robot bouddhisteCrédit photo : Korea JoongAng Daily

Un robot bouddhiste

Nommé Gabi et haut de 130 centimètres, ce robot est devenu… un moine bouddhiste ! Il a été présenté au temple Jogye de Séoul à l’occasion de la veille de l’anniversaire de Bouddha.

La suite après cette vidéo

Le robot moine Crédit photo : Korea JoongAng Daily

Pour l’événement, le robot était vêtu d’une robe bouddhiste traditionnelle et portait des chaussures noires. Comme le veut la tradition, il a prononcé son engagement religieux devant les autres moines présents. Selon Le Figaro, lorsque l’un d’entre eux lui a demandé de se consacrer au bouddhisme, le robot a répondu : “Oui, je m’y consacrerai” en coréen.

Des robots liés à la religion

Après cela, le robot a reçu un chapelet autour de son cou, remis par un autre moine. À l’avenir, ce robot humanoïde pourrait participer à des cérémonies et des activités éducatives liées au bouddhisme.

Ce n’est pas la première fois qu’un robot est utilisé dans le monde de la religion. Une chapelle a déjà proposé à ses fidèles de s'entretenir avec Jésus sous forme d'intelligence artificielle. En février dernier, un automatique japonais nommé Buddharoid a été créé, dans le but de “prodiguer des conseils spirituels”. Une avancée qui peut faire sourire, ou inquiéter.

Intelligence artificielle
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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