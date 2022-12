Un retraité devient millionnaire en jouant six fois la même grille par « intuition »

Dans l’État du Massachusetts, un vétéran de l’armée a touché le gros lot grâce à son intuition qui l’a conduit à jouer six fois les mêmes numéros.

On dit souvent qu’il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier ! Et bien, ne dites surtout pas ça à Raymond Roberts Sr, originaire de Fall River dans le Massachusetts.

Le vétéran de l’armée vient de toucher le jackpot en jouant au jeu inter-État « Lucky for Life », remplissant six tickets différents avec les mêmes chiffres, selon la loterie du Massachusetts.

Les chiffres joués par Raymond Roberts Sr étaient une combinaison de dates d’anniversaires, qu’il avait déjà essayé de jouer à d’autres jeux ces 20 dernières années.

Une « intuition » pour un jackpot à vie !

Pour ce jeu-là, il avoue qu’avoir joué les mêmes chiffres à six reprises était une « intuition ». Il a choisi l’option cash de 390 000 dollars (soit environ 415 000 euros) pour cinq des six grilles, ce qui veut dire qu’il va recevoir 1,95 million avant taxes (plus de 2 millions d’euros). Un heureux millionnaire donc !



Pour la sixième grille, il a choisi l’option « paiement annuel », donc il recevra 25 000 dollars par an (soit 26 666 euros environ), à vie.

Selon la loterie du Massachusetts, le vétéran de l’armée, qui a fait la guerre du Vietnam, a prévu d’utiliser une partie de ses gains pour s’acheter une moto.



Mais Raymond Roberts Sr n’est pas le seul heureux bénéficiaire de ces gains puisque le magasin qui lui a vendu les tickets recevra un bonus de 5000 dollars (5333 euros environ) pour chaque ticket, soit 30 000 dollars (32 000 euros) au total.