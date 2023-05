Cette femme était sans-abri, aujourd'hui elle est multimillionnaire, a obtenu un diplôme et va se marier

Il y a six ans, Lucia Forseth vivait dans la rue. En quelques années, le destin a tourné pour cette femme qui a récemment remporté la somme de 5 millions de dollars à la loterie.

Lucia Forseth est une femme qui a vu la chance tourner en sa faveur. Il y a six ans, en 2017, elle n’avait pas de maison et vivait dans la rue. Depuis, sa situation s’est beaucoup arrangée puisque récemment, elle a décroché le jackpot à la loterie et a remporté la somme de 5 millions de dollars. Lucia a acheté un seul billet Scratchers dans une supérette où elle se rendait pour changer l’huile de sa voiture.

Crédit photo : Loterie de Californie

Avec ce seul billet, Lucia est devenue multimillionnaire, pour son plus grand bonheur.

“Je n’ai acheté qu’un seul billet ! J’ai fermé les yeux et j’ai choisi celui-là, et j’ai gagné ! J’ai d’abord pensé que j’avais gagné un billet gratuit mais j’ai vérifié, et on m’a dit que j’avais gagné 5 millions de dollars”, a-t-elle expliqué.

Une ancienne sans-abri devient multimillionnaire

Ce gain est une vraie chance pour l’ancienne sans-abri qui a vu sa vie changer du tout au tout en quelques années.

Crédit photo : iStock

“Il y a six ans, j’étais sans-abri. Cette année, je me marie, j’obtiens mon diplôme d’associé et j’ai gagné 5 millions de dollars. On ne pense jamais avoir une chance de gagner. C’est juste aléatoire. Étant sans-abri il y a à peine six ans, je n’aurais jamais pensé que cela arriverait à quelqu’un comme moi”, a-t-elle confié, émue.

Multimillionnaire, Lucia envisage d’acheter une maison et d’investir le reste de son argent.