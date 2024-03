800 personnes s'unissent pour aider la famille de Naël, 4 ans, décédé pendant sa sieste à l'école

Suite au décès de Naël survenu brusquement la semaine dernière, une cagnotte a été créée pour aider ses parents à organiser “la plus belle cérémonie qui soit” lors de ses obsèques.

Il y a quelques jours, nous vous apprenions le décès d’un petit garçon à Beauvais. Le drame s’est produit jeudi dernier, lorsque Naël, 4 ans, a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il faisait la sieste à l’école. Voyant qu’il se ne réveillait pas, l’Atsem de l’établissement a immédiatement donné l’alerte mais malgré l’arrivée rapide des secours, Naël n’a pas pu être réanimé.

Ce drame a bouleversé de nombreuses personnes et une cagnotte Leetchi a été créée par ses parents.

Un bel hommage

L’argent récolté sera utilisé afin de financer “la plus belle cérémonie qui soit” pour rendre hommage à Naël.

“Cette cagnotte est ouverte pour celles et ceux qui souhaitent participer à l’organisation de la cérémonie de Naël. On voudrait tellement pouvoir vous remercier tous un par un. Vous êtes si nombreux… Mille mercis pour notre petit garçon. Naël était un grand garçon plein de vie qui avait toujours le sourire. Il était notre rayon de soleil. Grâce à vous tous, nous allons pouvoir lui offrir le plus beau des hommages. La vie est si injuste… À notre ange, à la plus belle des étoiles”, a rédigé la mère du petit garçon sur la page de la cagnotte.

Crédit photo : Leetchi

Depuis la création de la cagnotte, les dons affluent avec de nombreux messages de soutien : “Repose en paix, petit ange”, “La vie est injuste est nous n’osons pas imaginer votre douleur. Courage à vous”, “Naël a rejoint les étoiles. Il sera à jamais dans notre coeur et nos pensées.”

Pour le moment, la date des obsèques de Naël n’a pas encore été fixée et près de 800 personnes ont fait un don sur la cagnotte.