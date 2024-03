« Tout le monde est sous le choc » : un enfant de 4 ans meurt mystérieusement pendant la sieste à l'école

À Beauvais, un enfant de 4 ans est décédé d’un malaise cardiaque pendant qu’il faisait la sieste à l’école. Une enquête a été ouverte et un soutien psychologique est apporté aux élèves et enseignants.

Un drame s’est produit à l’Institution scolaire du Saint-Esprit à Beauvais ce jeudi 21 mars. Pendant le temps de la sieste, un petit garçon de 4 ans est mort, victime d’un malaise cardiaque.

“C’est l’Atsem de l’établissement qui allée voir pourquoi il ne se réveillait pas à la fin de la sieste et qui a donné l’alerte. Nous sommes tous très affectés par le décès de ce petit garçon. Nous sommes tous endeuillés par cette nouvelle. On ne manquera pas de soutenir la famille et les enseignants”, a expliqué Franck Pia, le maire de la commune.

Les secours sont rapidement intervenus sur place et un pédiatre venu d’Amiens est arrivé à bord d’un hélicoptère qui s’est posé dans la cour de l’établissement. Malheureusement, les secours n’ont rien pu faire pour réanimer l’enfant. Pour éviter de choquer les autres élèves, une procédure anti-intrusion a été déclenchée. Les enfants ont été confinés dans leur classe avec interdiction de se déplacer devant les fenêtres pour faire en sorte qu’ils ne voient pas leur camarade.

“Il ne s’est pas réveillé de sa sieste. L’équipe éducative, qui a été remarquable au niveau des gestes professionnels, a donné l’alerte immédiatement et a prodigué les gestes de premiers secours sans délai, massage cardiaque et insufflation, jusqu’à l’arrivée extrêmement rapide des pompiers et du Samu. Je tiens à souligner l’attitude remarquable et courageuse de l’équipe enseignante : vous imaginez bien que pour faire un massage cardiaque sur un enfant de 4 ans, il faut avoir le cœur bien accroché et franchir toutes les barrières émotionnelles que la situation implique. Un hélicoptère a également été envoyé. Les parents, dont c’était le premier enfant, étaient sur place puisqu’ils ont été appelés en même temps que le Samu”, explique Pascal Leroy, directeur de l’enseignement catholique de l’Oise.

“Tout le monde est sous le choc”

Les enfants ont ensuite quitté l’établissement par petits groupes sans passer par la cour de l’école. Sur le moment, l’Institution Saint-Esprit a fait le choix de rester évasive sur la situation, invitant les parents par téléphone à récupérer leurs enfants par les sorties arrière de l’établissement. Puis, la nouvelle s’est rapidement répandue.

“Tout le monde est sous le choc. Le petit était à priori en bonne santé et ne présentait aucune prédisposition. C’est incompréhensible”, a confié une élue beauvaisienne présente dans l’Institution du Saint-Esprit peu après le drame.

Une enquête a été ouverte par le parquet et une autopsie va être réalisée pour connaître les causes de la mort de l’enfant. Un soutien psychologique va également être apporté aux élèves et au personnel de l’établissement.