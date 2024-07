Une petite fille perd toute sa famille dans un accident, 334 000 euros sont récoltés pour la soutenir

Un tragique accident de voiture a eu lieu en Angleterre ce dimanche 21 juillet : deux enfants et leurs parents sont décédés, laissant derrière eux Poppie, une petite fille âgée de 11 ans.

Ce dimanche 21 juillet, Poppie Morgan-Roller a perdu sa famille dans un accident dramatique. Ce jour-là, ses parents et ses deux sœurs ont décidé de partir en promenade. De son côté, Poppie avait refusé de les rejoindre, préférant passer l’après-midi à jouer chez un ami. En fin de journée, le père de l’ami de Poppie a reçu un appel qu’il n’oubliera jamais et qui a changé la vie de Poppie.

Crédit photo : Facebook

Sur la route, la famille de Poppie a eu un violent accident de voiture suite à une collision frontale avec une moto. La voiture de la famille a pris feu, causant la mort des parents et des deux sœurs de la petite fille.

Plus de 334 000 euros récoltés

Suite à ce dramatique accident, une cagnotte a été créée par l'ami de la famille afin de soutenir Poppie. L’enfant sera confiée à sa tante, qui va devenir sa tutrice légale. En quelques jours, plus de 281 000 livres (334 000 euros) ont été récoltés sur cette cagnotte. Cet argent sera utilisé pour prendre soin de Poppie et pour financer les obsèques de sa famille.

“Concernant les dons, je tiens à vous assurer que chaque centime ira directement à la nouvelle tutrice de Poppie, sa tante. Poppie restera et vivra avec sa tante, qui est une tutrice incroyable, aimante et compétente. Elle sera entièrement responsable de la gestion des dons, en veillant à ce que tous les fonds soient utilisés pour le bien-être de Poppie, y compris ses frais de subsistance, son éducation et tout conseil dont elle pourrait avoir besoin. Merci encore à tous pour votre incroyable générosité et votre soutien. Vos contributions font une différence significative dans la vie de Poppie, lui offrant la stabilité et les soins dont elle a besoin pendant cette période difficile", a affirmé le créateur de la cagnotte.

Crédit photo : PA Wire

Des hommages ont également été rendus aux parents et aux deux sœurs de Poppie, Rubie et Lillie. Les professeurs de Rubie ont salué “une fille gentille, heureuse et attentionnée avec une belle personnalité” tandis que ceux de Lillie se souviennent d’une “petite fille brillante, pétillante et joyeuse qui était très appréciée de sa classe”. Une enquête va être menée pour en savoir plus sur les causes de ce terrible accident.