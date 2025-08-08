Une mère saute d'un viaduc avec son bébé dans les bras, sous les yeux des témoins impuissants

Viaduc de Remouchamps

En Belgique, une mère de famille a sauté d’un viaduc, emportant avec elle son bébé. Leurs corps sans vie ont été retrouvés en contrebas.

Un fait divers glaçant. Un drame terrible est survenu ce jeudi 7 août en Belgique.

En fin d'après-midi, une femme de 33 ans s’est jetée dans le vide avec son bébé de neuf mois du haut du viaduc de Remouchamps, situé sur l’autoroute E25 à Aywaille (province de Liège), rapporte La Dernière Heure.

La jeune maman et son nourrisson ont fait une chute mortelle, sous les yeux impuissants des riverains.

Viaduc de RemouchampsCrédit Photo : Wikimédia

« Des témoins ont vu la situation, ont prévenu la police, mais malheureusement ceux-ci sont arrivés après le saut de la dame. On a constaté qu’elle avait sauté avec un jeune enfant », a indiqué le procureur de division au parquet de Liège après du média belge RTL Info.

Avant d’ajouter :

« Un médecin légiste se rendra à la morgue pour faire ses constatations ».

Une enquête ouverte pour infanticide

Les corps sans vie de la mère et son enfant ont été retrouvés en contrebas par des policiers dépêchés sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Celle-ci permettra aussi de comprendre ce qui a poussé la femme à commettre un tel geste.

Selon les premières pistes des autorités, il s’agirait d’un infanticide suivi d’un suicide.

Voiture de police Crédit Photo : iStock

« Les services de police ont monté deux dossiers, deux procès-verbaux. Un premier procès-verbal qui concerne le suicide de madame, de la maman. Par contre, par rapport à l’enfant, il s’agit d’un homicide volontaire et donc on a monté un dossier d’infanticide au préjudice de ce bébé à charge de la maman », a conclu le procureur.

Selon nos confrères, le compagnon de la suicidaire et père du nourrisson a appris l’horrible nouvelle en fin de journée.

Source : RTL info
