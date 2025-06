Des policiers prennent en chasse une tractopelle dans une course-poursuite endiablée à... 5 km/h

Aux États-Unis, une course-poursuite complètement insolite s’est déroulée entre la police et une tractopelle, qui roulait à 5 km/h. Une poursuite qui a duré une heure !

Il n’avait aucune chance, mais pourtant il a joué le tout pour le tout ! Dans la nuit du 14 au 15 juin, la police de North Charleston, en Caroline du Sud (États-Unis) a été alertée après un casse dans une entreprise. Sur les lieux du crime, le cambrioleur s’était emparé d’un engin de chantier : une tractopelle.

Cependant, le malfrat a certainement regretté le choix de son véhicule car il a rapidement été repéré par une patrouille de police, qui était en route pour une autre affaire. Ainsi, plusieurs véhicules de police sont venus rejoindre l’engin de chantier qui roulait à une allure très lente.

Crédit photo : AP

Cependant, au lieu de l’appréhender directement, ils ont constitué un cortège entourant l’individu qui ne comptait pas s’arrêter. Le refus d’obtempérer de l'individu a donné lieu à une course-poursuite à moins de 5 km/h pendant… une heure et douze minutes !

Il s’enlise sur un terrain vague et continue à pied

La vitesse était si réduite que les voitures de police, gyrophares allumés et sirènes hurlantes, devaient régulièrement s’arrêter pour ne pas dépasser le tracteur.

Finalement, après le choix du véhicule, le fuyard s’est trompé dans le choix du parcours. En effet, il a fini par s’engager hors du bitume sur un terrain vague où il pensait qu’il aurait l’avantage. Cependant, son véhicule s’est enlisé, obligeant le voleur à finir sa fuite à pied.

Dès lors, un drone a pris le relais des véhicules de police pour prendre en chasse l’individu, qui a fini par être interpellé. Un paradoxe parce que le présumé voleur allait certainement plus vite à pied que sur sa tractopelle. Âgé de 53 ans, il a été directement incarcéré et est notamment poursuivi pour dégradations et délit de fuite.