Humilié et endetté, il se suicide de honte après avoir perdu 4 000 € à cause d'une arnaque internet

Un père de famille belge a mis fin à ses jours après avoir subi une arnaque sur internet.

On ne le répètera jamais assez, mais les arnaques en ligne tuent !

Les escroqueries, qui pullulent depuis des années sur la toile, poussent en effet certaines personnes, ayant tout perdu, à commettre parfois l'irréparable. Au-delà de la perte pécuniaire, c'est bien souvent le sentiment de honte qui contraint les victimes, acculées, à mettre fin à leurs jours.

Tel est l'épilogue dramatique venu clore la terrible descente aux enfers d'un père de famille belge, empêtré dans une spirale infernale. Humilié et endetté, ce dernier s'est suicidé après avoir été la cible d'une sournoise arnaque en ligne.

Crédit photo : iStock

Humilié par une arnaque sur internet, il se suicide

Âgé de 36 ans, Didier, originaire d'Anvers, a mis fin à ses jours à la fin du mois d'octobre. En proie à d'énormes difficultés financières depuis plusieurs semaines, il avait caché ses déboires à sa famille et pensait pouvoir redresser la barre, grâce à un site internet qui promettait de lui prêter de l'argent.

Mais ce système de prêt, trop beau pour être vrai, s'est avéré être une vicieuse arnaque, qui lui a fait tout perdre.

Selon nos confrères belges du Het Laatste Nieuws, Didier « vivait au-dessus de ses moyens pour gâter sa famille ». Un train de vie onéreux qui le conduisait fatalement droit dans le mur. Après avoir accumulé des milliers d'euros de dettes, il s'est tourné vers un obscur site internet qui faisait miroiter la promesse d'un prêt d'une valeur de 20 000 euros. La seule condition, et pas des moindres, pour obtenir cet argent était de verser un acompte de 4 000 euros, comme l'expliquait un message que Didier a reçu sur WhatsApp.

Acculé, le trentenaire s'est exécuté, mais il s'est vite rendu compte du piège qui venait de se refermer. L'argent ne lui a, bien évidemment, jamais été prêté et ses 4 000 euros d'acompte ont disparu dans la nature, dérobés par le ou les escrocs aux manettes.

Mortifié, Didier a alors écrit à la personne qui l'a arnaqué, le 7 octobre, en lui expliquant qu'il l'avait mis dans une situation désespérée et qu'il voyait cette bassesse comme « un coup de pouce pour mettre fin à (ses) jours ». Un message resté, bien sûr, sans réponse.

« Arnaqueur donc… merci hein. Tu m’as donné le coup de pouce pour mettre fin à mes jours. Ces 20 000 euros auraient dû me sortir du pétrin. Mais tu m’as bien eu avec tes promesses. Sur ce, merci »

Crédit photo : iStock

Le père de famille s'est finalement suicidé le 29 octobre dernier sur son lieu de travail, en laissant une lettre d'adieu destinée à sa compagne Leen et leur fils de 8 ans. Bouleversée, cette dernière est tombée des nues en découvrant le terrible engrenage dans lequel son compagnon était tombé.

« À ce moment-là, votre vie bascule complètement », a-t-elle sobrement déclaré.

Et de conclure : « Didier s’est senti humilié et n’a pas voulu nous entraîner avec lui dans sa chute ».