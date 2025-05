Drame en Seine-et-Marne : il oublie son bébé de 3 mois dans la voiture sur le parking de son travail par 30 degrés, l'enfant meurt de chaud

Un terrible drame est survenu en Seine-et-Marne : un bébé de trois mois a été oublié dans une voiture pendant plusieurs heures. Confronté à la chaleur, l’enfant n’a pas survécu.

Mardi 29 avril, un drame a touché la commune de Grandpuits, en Seine-et-Marne. En effet, un bébé de trois mois a été oublié dans une voiture sur un parking. Son père l’a laissé dans le véhicule en se rendant à son travail, à l’ancienne raffinerie TotalEnergies. Malheureusement, il n’a pas pensé à déposer son enfant à la crèche sur le chemin et l’a oublié dans la voiture pendant plusieurs heures.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, le bébé n’a pas survécu. Sur place, les pompiers ont tenté de le réanimer, en vain.

“C’est une situation tellement douloureuse”, a déclaré le parquet de Melun au Parisien.

Une enquête ouverte

Le bébé abandonné dans la voiture est décédé à cause de la chaleur puisqu’à l’extérieur, les températures avoisinaient les 30 degrés. Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’un enfant ou un animal est laissé dans une voiture en plein soleil. Ce fut également le cas de ce chien policier, mort après avoir été oublié dans une voiture sous un soleil de plomb, ainsi que de cet autre chien oublié en pleine canicule.

Crédit photo : iStock

Pour le moment, on n’en sait pas plus sur ce drame qui a secoué la ville de Grandpuits. La gendarmerie de Melun a ouvert une enquête pour homicide involontaire afin d’en savoir plus sur les circonstances du drame. Ce père de famille n’est pas le premier à oublier son enfant. En 2023, un homme a démarré sa voiture en oubliant son bébé sur le toit, dans une vidéo surréaliste. Des comportements que l’on peut avoir du mal à comprendre mais qui peuvent s’expliquer par le stress et la fatigue ressentis par les jeunes parents.