Une nouvelle aide alimentaire mise en place pour aider les étudiants dans le besoin

En France, de nombreux étudiants peinent à se nourrir, faute d’argent. Pour les aider, une nouvelle aide alimentaire va être instaurée.

Quand on est étudiant, il peut être difficile de s’en sortir financièrement. Entre le loyer à payer, les frais de scolarité, les courses et les factures, certains étudiants n’ont pas d’autre choix que de travailler à côté de leurs études. C'est le cas de cette jeune femme qui doit cumuler quatre emplois pour payer sa dette étudiante. Pour se nourrir, certains jeunes trouvent de l’aide auprès d’associations étudiantes. Il est également possible de bénéficier du repas Crous à 1 euro pour les étudiants précaires dans les restaurants universitaires.

Crédit photo : iStock

Cependant, tous les étudiants ne vivent pas à proximité d’un restaurant universitaire. Pour eux, il peut être encore plus difficile de se nourrir. Alors pour les aider, le gouvernement a lancé une nouvelle aide alimentaire destinée aux étudiants qui sera appliquée dès février 2025. On vous dit tout.

Une aide pour les étudiants

Cette nouvelle aide alimentaire est dédiée aux étudiants qui vivent en zone blanche, des lieux trop éloignés des restaurants universitaires. On considère que les étudiants sont trop loin quand ils vivent ou travaillent à plus de 20 minutes à pied ou en transport en commun d’une solution de restauration à tarif modéré, selon 24 Matins.

Crédit photo : iStock

Cette aide alimentaire se présentera sous la forme d’une carte prépayée dématérialisée. Elle sera exclusivement destinée à l’achat de nourriture. Les étudiants boursiers pourront bénéficier de 40 euros par mois, et les non-boursiers de 20 euros par mois. Ce montant sera versé de septembre à juin mais attention : il ne sera pas possible de dépenser plus de 20 euros en une journée. Selon le site Démarches administratives, au 1er juillet de chaque mois, l’argent restant sur la carte ne pourra plus être utilisé et devra être reversé au Crous.

Pour bénéficier de cette aide, vous n’avez aucune démarche à faire puisque le versement est automatique.

“Ce sont les établissements eux-mêmes qui remontent la liste des étudiants concernés”, a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur.

Ainsi, les étudiants bénéficiaires de cette aide seront contactés par mail. Une bonne initiative pour améliorer les conditions de vie des jeunes en France.