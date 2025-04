Ce métier « ennuyeux » est aujourd'hui prisé par la gen Z qui s'épanouit avec un salaire de 176 000 € par an

Le nombre de nouveaux diplômés dans ce domaine ne cesse de chuter. Pourtant, de plus en plus de jeunes issus de la génération Z s’orientent vers cette profession dans laquelle ils trouvent équilibre entre altruisme et rémunération.

Depuis longtemps, ce travail est perçu comme « ennuyeux » et est peu à peu abandonné par les baby-boomers. Peu attractive et redondante, cette profession a même été abandonnée par 340 000 personnes en cinq ans aux États-Unis.

Crédit photo : JLco - Julia Amaral/ iStock

Heureusement, la société peut compter sur la jeune génération, la Gen Z, qui se lance avec panache dans cette carrière et lui redonne un petit coup de fouet bienvenu. Cette profession, c’est celle d'expert-comptable.

La profession connaît une pénurie outre-Atlantique avec des abandons à la pelle et des départs à la retraite. Une aubaine pour les étudiants qui voient là l’occasion de commencer une carrière et d’avoir un impact réel sur la vie de leurs congénères.

Un métier d’importance et bien rémunéré enfin prisé par les étudiants de la Gen Z

Crédit photo : monkeybusinessimages/ iStock

« La comptabilité est la science du monde des affaires », décrit Alana Kelley, étudiante en troisième année de comptabilité et de sciences biosanté à l'Université d'État de l'Oregon (OSU), pour le média Fortune. La jeune femme aide au quotidien des Américains dans le besoin, notamment pour récupérer de l’argent grâce au programme d’assistance fiscale volontaire (VITA) ou pour réclamer des remboursements d’impôts.

La société américaine est donc à la recherche de candidats alors que Fortune prévoit que 75% des comptables encore en activité partiront à la retraite dans la décennie qui suit. Par ailleurs, la Gen Z s'intéresse enfin à des personnes en difficultés financières souvent délaissées. Cette façon d’aider son prochain dès la sortie de l’Université est ainsi importante pour les étudiants.

Selon Rafael Efrat, directeur du programme VITA à l'Université d'État de Californie, à Northridge, cette pratique solidaire « change l’esprit et les points de vue des gens » sur la comptabilité. Les étudiants trouvent une signification dans leur métier et en plus, ils peuvent percevoir jusqu’à 200 000 dollars (176 000 euros) de salaire par an, selon des professeurs.