Victime d'une terrible arnaque, cette famille, dont les aventures sont très suivies sur Instagram, a perdu 10 000 €

Passionnée de voyage, une famille gardoise a vu l’un de ses rêves s’effondrer après avoir été escroqué de 10 000 euros lors de l’acquisition d’un van aménagé.

Stéphane et Léa Dedini sont désespérés. Ce couple de parents, qui partage sa passion pour le voyage en famille et la randonnée depuis plusieurs années sur Instagram, a été victime d’une terrible arnaque.

Il y a deux jours, ils ont publié un post pour raconter leur mésaventure, demandant un coup de pouce à leur communauté. Sur le compte "hikventures", ils sont suivis par près de 9 000 abonnés, conquis par leur esprit d’aventure et de partage en famille. Le couple, originaire de Collias, dans le Gard, voulait faire l’acquisition d’un van aménagé afin de réaliser un rêve.

Crédit photo : Instagram / hikventures

Un rêve pour lequel ils avaient économisé pendant plusieurs années. Ils ont versé une somme de 10 000 euros pour s’acheter un van aménagé et pouvoir voyager en famille avec leurs trois enfants à travers la France. Cependant, ils ont été victimes d’un individu ayant usurpé l’identité d’un revendeur automobile. Bien entendu, cet escroc s’est volatilisé avec leur argent.

Un projet de vie volé

Auprès du Midi Libre, Léa n’a pas caché sa tristesse, déplorant la disparition d’un projet de vie :

"C’était notre rêve, on avait économisé depuis des années. On avait commencé à partir des week-ends avec notre voiture, en mettant une tente sur le toit. Mais là, on voulait quelque chose de plus confortable, car on a deux enfants en bas âge"

Le 21 juillet dernier, ce rêve, pourtant proche, s’est transformé en cauchemar lorsqu’ils ont découvert l’ampleur de l’arnaque.

"On est tombé sur une annonce sur Marketplace pour un van à 31 500 €. On contacte le particulier et là, on reçoit un numéro de téléphone. Le van aurait été mis dans un dépôt-vente à Valence. Alors avec mon mari, on décide de faire les deux heures de route et d’y aller le jour même"

Crédit photo : Instagram / layaventuras

Cependant, leur interlocuteur explique qu’ils doivent faire un premier acompte de 10 % du prix du véhicule pour faire la réservation, en expliquant que beaucoup de personnes sont intéressées. Une demande que le couple accepte, après avoir eu la certitude qu’ils pourraient se faire rembourser. Mais quand ils reçoivent la facture de la réservation, l’adresse située à Chavigny-Bailleul en Normandie les interpelle.

"À ce moment-là, on commence à se poser des questions. On vérifie sur Internet que la société existe, et c’est le cas. Donc on y croit, et on décide de prendre des billets de train pour ce jeudi"

Une cagnotte ouverte pour les aider

Finalement, le couple n’ira pas jusqu’en Normandie parce que leurs suspicions s’accumulent au fil des demandes d’acompte.

"On continue car il nous envoie la carte grise et le certificat de non-gage en même temps"

Quand le couple demande, en gage de garantie, une carte d’identité de leur interlocuteur, ce dernier coupe court et disparaît. Le montant du préjudice est alors estimé à 10 000 euros.

Crédit photo : Instagram / hikventures

Le couple a déposé plainte dans la foulée à la gendarmerie d’Uzès pour escroquerie. Les gendarmes leur expliquent que ces escrocs sont basés en Côte-d’Ivoire. Désormais, la famille se retrouve sans véhicule, puisqu’ils venaient de vendre leur voiture. Stéphane et Léa ont par ailleurs perdu toutes leurs économies.

Pour ne pas abandonner leur rêve, ils ont décidé d'ouvrir une cagnotte, misant sur la solidarité de leur communauté sur les réseaux sociaux. En partageant leur histoire, ils voulaient également sensibiliser le public sur ce type d’escroquerie.