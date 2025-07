Pour escroquer son assurance de 530 000 €, il va jusqu'a... se faire amputer les jambes

Au Royaume-Uni, un chirurgien reconnu est accusé d’avoir simulé une septicémie pour arnaquer son assurance de 500 000 euros.

Que serait-on prêt à faire pour toucher un pactole de son assurance ? Neil Hopper, chirurgien vasculaire à Truro, dans le sud-ouest du Royaume-Uni, n’a pas fait les choses à moitié. Spécialiste de l’amputation dans sa région, il a déclaré, en 2019, avoir perdu ses jambes à cause d’une septicémie.

Seulement voilà, Neil Hopper, âgé de 49 ans, est accusé d’avoir menti à ses assureurs. Il se serait blessé lui-même pour pouvoir se faire amputer les jambes. Son objectif ? Toucher 530 000 euros de la part de ses assurances.

Le média britannique The Guardian indique qu’à l’époque des faits, il aurait malhonnêtement fait une fausse déclaration aux assureurs, affirmant que ses blessures résultaient d’une septicémie. Il aurait également attesté, sur l'honneur, ne pas s'être autoinfligé ses blessures, dans l’intention de réaliser un profit. Dans sa déclaration, il avait donc, de fait, réclamé 466 000 livres à deux assurances, soit 530 000 euros.

Crédit photo : The Guardian

Pourtant, en 2023, Neil Hopper avait témoigné auprès de la BBC, expliquant que l’idée qu’on utilise des outils électriques sur lui était répugnante. Il avait par ailleurs assuré être parvenu à « remarcher au bout de 3 heures » seulement, et qu’il était « plus actif » depuis qu’il avait perdu ses jambes. En parallèle, il avait été sélectionné par l’Agence spatiale européenne dans le cadre d'un éventuel recrutement d'astronaute handicapé.

Un procès fin août !

Pour ses assureurs, son histoire ne tient pas debout (sans mauvais jeux de mots). Ces derniers accusent en effet le chirurgien d'une potentielle tentative d'arnaque à l'assurance. Neil Hopper est désormais inculpé de trois infractions après une enquête de deux ans et demi, menée par la police du Devon et des Cornouailles.

Crédit photo : BBC

Et comme si ce n’était pas suffisant, le chirurgien fait également face à d’autres accusations pour avoir encouragé ou aidé un autre homme - nommé Marius Gustavson - à commettre des lésions corporelles graves sur d’autres personnes. Il est allégué qu’entre août 2018 et décembre 2020, il a acheté des vidéos sur un site internet (appelé The Eunuch Maker) montrant l’ablation de membres et « a encouragé Marius Gustavson à retirer des parties du corps de tiers ».

Après une première comparution ce mardi 23 juillet, Neil Hopper a été placé en détention provisoire et doit comparaître devant un juge de la Couronne de Truro.

Verdict le 26 août prochain.