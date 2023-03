À 13 ans, cette ado avait décidé de quitter l'école pour devenir influenceuse, avec le soutien de sa maman

Découvre l'histoire d'une jeune américaine qui avait décidé de plaquer l’école à... 13 ans pour tenter de devenir une star sur les réseaux sociaux.

L’avènement des réseaux sociaux et la multiplication des infleunceur.ses ont donné des idées à de nombreuses internautes qui ont fait le choix d’embrasser ce type de carrière, pourtant très aléatoire, pour ne pas dire illusoire.

Car sur les dizaines de millions de personnes qui ont décidé de se lancer, combien peuvent se vanter d’en vivre aujourd’hui ? Très peu !

Cette course effrénée vers la gloire et les followers a engendré bon nombre de désillusions chez les apprentis influenceurs·euses, trompés par le mirage alléchant d’une reconnaissance virtuelle difficilement atteignable.

À 13 ans, elle arrête l’école avec l’aval de sa mère pour devenir… influenceuse

Pourtant, certains restent persuadés que le succès sera au rendez-vous et sont prêts à tout pour y arriver, quitte à plonger dans les dérives. Et personne n’est épargné, pas même les plus jeunes.

Illustration avec une certaine Brianna qui avait défrayé la chronique en 2019 après avoir arrêté l’école, à seulement 13 ans, afin de devenir influenceuse avec le soutien de sa mère.

À peine entrée dans l’adolescence, cette jeune américaine avait ainsi fait une croix sur les études pour se consacrer à sa passion et devenir une star sur les réseaux sociaux, sous le regard bienveillant de sa maman qui se rêvait déjà en manageuse de sa fille.

Après s’être lancée, Brianna avait réussi à se constituer une petite communauté de plusieurs dizaines de milliers de fans, qui la suivaient et consultaient ses vidéos.

À l’époque, la jeune fille avait fait l’objet d’un reportage dans l’émission « 66 minutes » diffusée sur M6. Elle y expliquait notamment qu’elle devait se maquiller pendant « une heure tous les jours » afin d’être prête pour la « quinzaine de clips » qu’elle réalisait au quotidien.

Jamais bien loin, sa mère supervisait son travail et n’y voyait aucun inconvénient. Rien ne semblait la perturber, pas même le fait que sa fille puisse être autant exposée, malgré son très jeune âge.

« Je ne dirais pas qu'elle n'a pas d'enfance, je dirais qu'elle a une enfance différente. Elle fait des choses que tout le monde rêve de faire dans sa vie (…) Je ne vais pas briser son rêve à cause de quelques personnes bizarres et folles », avait alors déclaré la maman.

Trois ans et demi plus tard, les choses ont néanmoins bien changé puisqu’aux dernières nouvelles, Brianna a semble-t-il jeté l’éponge. Son compte Instagram, qui totalise encore quelque 62 000 abonnés, n’est plus alimenté depuis 2020.

Seul son compte TikTok, bien plus confidentiel et personnel, reste actif.