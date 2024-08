Voici ce qu'il faut faire chaque jour pour être encore plus intelligent et c'est à la portée de tous

Oui, il est toujours possible de gagner en intelligence. Et voici une astuce bien efficace pour y parvenir.

Comment développer son intelligence ?

Pour rappel, l’intelligence se définit par la faculté à connaître et à comprendre facilement. Selon le Larousse, c’est "l’ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle". Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de développer son intelligence chaque jour. Comment ? En développant ses facultés psychosociales, cognitives et émotionnelles, tout en tirant des expériences de chaque apprentissage.

Pour cela, il faut, bien entendu, pratiquer certains exercices et mettre en place plusieurs habitudes pour y parvenir. Selon Krumma Jonsdottir, coach mentale et fondatrice de Positives Performances, dont les propos ont été relayés par Le Journal des Femmes, il est possible de développer son intelligence chaque jour : "Il existe 21 habilités qui sont réparties en compétences cognitives, émotionnelles et sociales, elles incluent entre autres la conscience de soi, la gestion des émotions, la communication, la gestion des relations et la prise de décision." En les pratiquant au quotidien, il est donc possible de renforcer son intelligence. On vous les dévoile.

Les activités à faire pour développer son intelligence

D’après l’experte, qui a donné plusieurs interviews, notamment à Forbes ou Brain Z Magazine, il serait recommandé de pratiquer quotidiennement des activées sportives. En effet, le sport permet de réguler la circulation sanguine et donc de faciliter l’oxygénation du cerveau, nécessaire pour la stimulation des fonctions cognitives. Sur la partie Blog de son site internet, Positives Performances, la professionnelle explique qu’il est également important d’adopter une alimentation saine et équilibrée, mais aussi d'avoir un sommeil de qualité en dormant “au moins 8 heures par nuit” ou encore d’entretenir ses relations sociales.

Ces éléments sont essentiels pour devenir plus intelligent. Enfin, elle explique qu’il est primordial de se former constamment en faisant preuve de curiosité et en apprenant de nouvelles choses. En appliquant ces conseils, il est possible d’entraîner son cerveau à plus d’intelligence sociale, émotionnelle ou cognitive.

