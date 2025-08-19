Elle abandonne son chat en pleine nature avant de s'enfuir en voiture, sous les yeux d'une randonneuse

En Californie, une randonneuse a vu une femme abandonner son chat dans la nature. Attristée par la situation, elle a décidé de le prendre sous son aile.

Il y a environ un mois, Jess Estrada a été témoin d’une scène glaçante.

Alors qu’elle randonnait dans un parc californien (États-Unis), elle a aperçu une automobiliste commettre un geste cruel.

Crédit Photo : Jess Estrada / Instagram

La femme en question a abandonné son chat dans la nature. Elle a ensuite pris la fuite à bord de son véhicule, laissant ainsi son animal seul et sans défense.

Face à cette situation, la promeneuse n’a pas hésité à filmer les agissements de la conductrice.

Sur ces images, on aperçoit la propriétaire de la boule de poils s’engager sur un sentier avant de disparaître.

Un chat en détresse émotionnelle

La suite de la vidéo montre la randonneuse s’approcher du matou en détresse. Celui-ci miaule et part se cacher dans l’herbe.

Quelques instants après, la bonne samaritaine explique qu’un garde forestier est venu lui prêter main forte.

Comme vous pouvez le voir, l’homme tente de gagner la confiance du chat, mais le pauvre animal pousse de longs miaulements déchirants.

Crédit Photo : Facebook / Jess Estrada

L’agent a finalement réussi à capturer le quadrupède en utilisant une boîte en carton. Le mammifère a été conduit chez un vétérinaire pour un check-up complet.

Un mois plus tard, le chat - baptisé Joey - se porte mieux. Au cours de cette période, le pensionnaire a reçu la visite de son ange gardien. Au programme : une avalanche de caresses et d’amour.

Proposé à l’adoption, Joey a été recueilli par une famille aimante qui sera toujours présente pour lui.

Des internautes indignés

L’histoire du chat a été relayée sur Facebook par le site The Dodo. Dans la session commentaires, de nombreux internautes s’en prennent à l’ancienne propriétaire de Joey.

Une personne a écrit :

« Cette personne devrait être jetée en prison ».

Une autre a commenté :

«Certaines personnes n'ont tout simplement pas de cœur, mais l'univers fonctionne de façon mystérieuse. Ce chat méritait un meilleur foyer, et il en a trouvé un ».

Crédit Photo : Facebook /Jess Estrada

De son côté, cette utilisatrice a indiqué :

« Il y a une place spéciale en enfer pour ce type de personnes ».

Aux yeux de la loi américaine, abandonner un animal de compagnie est considéré comme un acte de cruauté. Les sanctions sont différentes en fonction des États.. En France, l’abandon d’un animal domestique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.