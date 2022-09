Voici comment dénicher des costumes élégants à petit prix

On vous donne quelques conseils bien sentis pour trouver de jolis costumes à des prix abordables.

En cette période de rentrée et de retour de vacances, rien de tel qu’un renouvellement de garde-robe pour adopter un nouveau look après avoir rechargé les batteries.

À l’heure où certains d’entre vous ont repris les chemins des bureaux, l’idée d’acquérir un nouveau costume vous trotte peut-être dans la tête. Avouez-le, vous en avez marre de remettre constamment le même costard que vous vous rendiez à un entretien d'embauche, à un enterrement ou à un mariage. D'ailleurs cet été, tous vos amis vous ont chambré là-dessus lorsque votre frère et sa fiancée se sont dit oui à la mairie.

Il faut dire que vous faites un peu tache sur les photos de mariage avec votre vieux costume noir, à tel point qu'on vous demande parfois si vous n'avez pas été rajouté sur un montage. Il serait donc temps de remédier à tout ça en investissant dans un nouveau costard, n'est-ce pas ?

Eh bien, figurez-vous que l’on a peut-être ce qu’il vous faut !

Crédit photo : Celio

Quel costume choisir pour la rentrée ?

Enseigne incontournable du prêt-à-porter masculin, Celio demeure une valeur sûre lorsqu’il s’agit de s’habiller avec style sans se ruiner. Tout le monde et pas uniquement en France connaît en effet la marque Celio et sa réputation n'est plus à prouver.

La marque apparaît donc comme une évidence quand on souhaite s’offrir le costume parfait. Que l’on opte pour un look chic et décontracté, sophistiqué ou à l’inverse plus sobre, on trouve toujours son bonheur chez Celio.

Il y en a pour tous les goûts dans les différentes collections et nul doute que vous dénicherez le costume homme dont vous avez toujours rêvé.

Comme vous pouvez le constater en ligne, un large choix s’offre à vous. Autant de modèles adaptés à toutes les silhouettes. Cintrés ou classiques, les costumes proposés vous permettront ainsi d’être classe en toutes circonstances.

Alors pour vous aider à faire un choix alliant élégance et sobriété, voici donc quelques conseils.

Des costumes élégants à petit prix chez Celio

Privilégiez d'abord la qualité, ce qui n'implique pas nécessairement de vous ruiner. Si votre budget reste limité, sachez en effet que ceci n'est pas un obstacle si vous souhaitez vous faire plaisir et certains costumes de chez Celio en sont la preuve.

La marque propose ainsi certains ensembles à moins de 100 euros. Un prix attractif certes mais qui ne doit pas faire oublier la qualité des matières utilisées à commencer par le polyester, dont l'un des principaux avantages reste son infroissabilité. Un atout majeur pour un costume.

Pour les portefeuilles davantage fournis, Celio propose également le costume Amaury pour 79,98 euros de plus (129,97 euros si vous ajoutez le gilet Diam pour un trois-pièces). Également composé à majorité de polyester, cet ensemble présente également la particularité d'être confectionné avec des matières recyclées, ce qui devrait plaire à toutes les personnes soucieuses de donner une seconde vie aux vêtements.

Une fois que vous avez votre idée en tête, prenez le temps ensuite de bien essayer les costumes qui vous plaisent en prenant soin de bien choisir une coupe adaptée à votre morphologie. Chez Celio, vous trouverez des costumes ajustés, extra-slim ou encore classiques.

Si vous souhaitez par exemple vous habiller de manière décontractée tout en restant élégant, Celio a visé juste avec le modèle Griggio. Parfaitement ajusté, ce costume d'un gris du plus bel effet allie charme et décontraction. Pour vous le procurer, il vous en coûtera certes plus cher que les modèles précédemment évoqués mais le prix reste tout de même abordable puisque l'ensemble est vendu à 149,98 euros.