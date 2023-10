Le Japonais qui a dépensé 14 000 euros pour devenir un chien dit que les autres chiens sont « cruels » avec lui

L’homme-chien continue de tenir informés ses admirateurs et les curieux de son quotidien dans la peau d’un canidé. Récemment, il confiait ne pas parvenir à se faire des amis parmi les chiens.

« Mon désir d'être un animal est comme un désir de me transformer, un désir d'être quelque chose que je ne suis pas », racontait Toco dans les colonnes du New York Post. Si le Japonais ne fait pas l’unanimité parmi les internautes et cache son secret à ses collègues par peur de représailles, il en est de même chez les chiens où il n’a pas la côte.

Après avoir dépensé 14 000 euros dans un costume canin plus que réaliste, Toco a peu à peu pris les habitudes d’un vrai chien : l’adoption dans une famille, une cage géante pour dormir dedans et désormais, les promenades au parc.

Sauf que là-bas, Toco cherche désespérément des amis.

Toco suscite la peur auprès des autres chiens

Mais à en croire le Japonais, dont l’identité reste inconnue, aucun chien du parc ne veut se lier d’amitié avec lui. Selon lui, les chiens sont « cruels » et ne veulent pas jouer avec lui.

Dans les vidéos qu’il partage sur sa chaîne Youtube, I want to be an animal, Toco intrigue beaucoup les passants et leur canidé. Dans la vidéo publiée, on peut remarquer que les vrais chiens n’ont pas l’air sereins à ses côtés. La plupart semblent même être effrayés par Toco.

Même si l’homme-chien attire les foules, difficile de se faire des amis canins lorsque l’on inspire la peur. « Ils semblaient un peu surpris et malheureusement, ils ne me traitaient pas d’égal à égal », confie Toco au micro du Sun.

Selon lui, le meilleur moyen serait d’être ami avec des otherkins. Il s’agit de personnes qui se considèrent comme étant non-humaines. « Je pense que ce serait génial si quelque chose comme ça existait. j'aimerais les rencontrer », a fait savoir Toco qui poursuit ses recherches pour trouver des personnes qui partagent sa passion.