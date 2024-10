Voici les idées de costumes les plus populaires pour Halloween en 2024

Il est déjà temps de chercher le costume que vous enfilerez à Halloween. Vous n’avez pas d’idées et vous voulez être sûr de faire le bon choix ? Voici les costumes qui seront les plus populaires cette année.

Ça y est, nous y sommes. Nous venons tout juste d’entamer le mois d’octobre. Et qui dit mois d’octobre dit forcément Halloween, cette fête populaire (en particulier outre-Atlantique) où certains d’entre nous prennent plaisir à se déguiser.

Oui mais voilà, chaque année, c’est un peu la même rengaine. Quel costume porter pour marquer le coup ? Heureusement, les amateurs d’Halloween peuvent compter sur la pop culture et les tendances du moment. Films, séries, événements musicaux… Les domaines d’inspiration n’ont pas de limite.

Alors, cette année, on dresse la liste des costumes que tout le monde va vouloir s’arracher. Vous verrez que les idées ne manquent pas. Idéal pour sortir des sempiternels vampires, diables et autres fantômes.

Trouvez l’inspiration du côté de la pop culture

Crédit photo : Marvel Studios

Deadpool & Wolverine

Cela ne vous aura peut-être pas échappé, mais l’événement cinéma de cet été était Deadpool & Wolverine. Quoi de mieux que d’enfiler le costume de l'un des deux super-héros ? Le point positif, c’est que vous pouvez être assorti(e) avec votre ami(e) ou votre partenaire et qu’il y a de fortes chances que vous soyez reconnu(e) dans la rue. Qui refuserait des bonbons à ces deux personnages-là ?

Beetlejuice

Crédit photo : Warner Bros./ TikTok

Autre phénomène cinéma de cette rentrée : l’indémodable Beetlejuice. On ne va pas se mentir, le personnage emblématique créé par Tim Burton est l’un des plus populaires en cette saison d’Halloween. Beetlejuice est reconnaissable entre tous et en plus, il fout bien les chocottes.

Grippe-Sou

Crédit photo : Warner Bros./ TikTok

En voilà un autre qui lui aussi fout bien les chocottes et que l’on retrouve chaque année : Grippe-Sou, le terrifiant clown de Ça. Parfait pour flanquer la frousse à tous ceux que vous croiserez. Croyez-nous, avec ça (sans mauvais jeu de mots), personne n’osera vous embêter, ni vous piquer vos précieux bonbons.

Dune

Crédit photo : Warner Bros./ TikTok

On passe au phénomène culturel cette fois-ci. Le costume en question est quelque peu bizarre. Il s’agit en effet du vers des sables de la saga Dune. C’est vrai qu’il n’est pas très beau, mais c’est peut-être là tout l’intérêt. Rappelez-vous, vous devez faire peur à Halloween.

Barbie (et Ken)

Crédit photo : Warner Bros.

Si vous voulez un peu plus de légèreté, optez pour Barbie et Ken. Comme avec Deadpool & Wolverine, ce sera l'occasion de sortir en duo. Mais aussi de tenter une danse du robot (ou de jouet) pour glaner des bonbons.

Mario

Crédit photo : Universal Pictures

Avec la combinaison de Mario et Luigi, vous allez faire des envieux (et des heureux). En plus, le costume est simple et peut resservir à plusieurs occasions. Le plus dur sera d’abandonner la moustache pour manger les bonbons.

Wicked

Crédit photo : Universal Studios

Vous préférez rester dans le thème d’Halloween ? Pourquoi ne pas choisir d’enfiler le costume des sorcières de Wicked, dont le film sort le 4 décembre prochain ? Vous serez en avance mais au moins, vous serez dans le thème.

Avatar

Crédit photo : Twentieth Century Fox

Vous n’aimez pas le vert ? Passez au bleu avec les Na’vi d’Avatar. Leur succès est sans conteste. En plus, si on vous parle, vous pourrez toujours faire comme si vous ne parlez pas leur langue et personne ne vous dérangera.

The Bear

Crédit photo : FX/ Disney+

Enfin, si vous souhaitez vous la jouer sobre, voire très sobre, il y a toujours la panoplie de Carmen, dans la série The Bear. Et même si vous ne ressemblez pas à Jeremy Allen White, tout le monde reconnaîtra la référence ou du moins, le tablier bleu de chef.

Taylor Swift

Ou bien votre costume 100% unique en hommage à Taylor Swift et son Eras Tour. Dans ce cas, libre à votre imagination d’opérer selon l’époque de la discographie de la star. Mais c’est à vous de créer votre costume. Rassurez-vous, un pyjama et un t-shirt blanc avec quelques paroles de la chanteuse feront l‘affaire.